"Researchers have long known that among certain traditional cultures of Africa, people forage for wild honey with the help of honeyguides — woodpecker-like birds that show tribesmen where the best beehives are hidden, high up in trees. In return for revealing the location of natural honey pots, the birds are rewarded with the leftover beeswax, which they eagerly devour." Pas une émission, mais un long article sur le site du NYT : In Africa, Birds and Humans Form a Unique Honey Hunting Party

Tout à fait intéressant, merci pour le lien. Le nom en français du "greater honeyguide" en photo est Le Grand Indicateur Je retiens particuièrement : ''Et pour en revenir à l'ornithologie traitée par l'antenne dite culturelle, retournons chez Tewfik Hakem voir ce que nous disait Philippe Dubois dans Profession ornithologue en avril de cette année :[son mp3="http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/11971-14.04.2016-ITEMA_20961211-0.mp3" debut="06:45" fin="09:40"]Prenez-en de la graine !Pour la science (et non l'anthropomorphisme le plus ridicule) et l'ornithologie, il faudra aller voir ailleurs. Pour la morale, vous êtes bien sur la chaîne spécialisée.