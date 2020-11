La matinale de rentrée à Gaza confirme ce qu'on pouvait redouter, et qu'on va constater de façon de plus en plus criante : un style calqué sur celui des journaux télé. Une analyse qui n'en est pas une. Des témoignages à fonction de remplissage. La voix du fixeur (comprendre : l'informateur local), son élocution et son niveau de langue rappellent le style des lycées moyens-moyens du 9-3, c'est vraiment un local de Gaza, ce gars ? Quant à l'analyse politique produite par le grand-témoin enregistré hier et traduit ou bien reporté par le fixeur, alors là le niveau fait frémir : on compare la situation successivement à l'Algérie occupée par la France, à la France occupée par l'Allemagne, au Vietnam sous les bombes américaines, et enfin (la plus belle fleur de ce bouquet) au Liban occupé par la France.



Voinchet pose ses questions sur un ton effaré mais on ne sait pas si c'est parce qu'il est consterné par le niveau de ce qu'il entend, ou bien si avec ses habitudes de mauvais comédien, il feint de s'intéresser à un sujet dont il n'a que faire, et qu'il aura oublié dès qu'il sera revenu dans son VIIeme arrondissement.



Ensuite vient le journal, sur un ton solennellement sérieux, tendu, crispé, pour servir... des images très informantes : les enfants ont pu retourner se baigner à la plage. Ce à quoi nous assistons c'est à une comédie, et à une démission : le France Culture de Poivre d'Arvor est plus que jamais aligné sur le style télé, qu'on peut résumer en quelques mots : vulgarité, facilité, grossièreté de l'analyse, et dans ce délayage d'une information minimale on en apprend à peine plus qu'avec un rappel des titres.



Cette dégringolade est ce matin au service d'un esprit militant, ça n'a rien de surprenant. Le premier moment d'analyse c'est à 8h20 avec la chronique de Couturier. Ca risque d'être aussi le dernier puisque la réponse se fait dans une langue de bois qui n'augure guère de progrès pour la suite de cette matinale à Gaza : "On est vivants et on prépare l'avenir".