le fil idoine complété plus bas, sous formes de liens*, des vingt billets mentionnant l'émission et sa productrice depuis 2010

L'émission de longue datede Marie-Hélène Fraïssé n'avait pas de rubrique et pourtant elle a été mentionnée à plusieurs occasions ces dernières années. Voici doncLe premier numéro de la saison 2016-2017, le 03 09 2016, s'intitule Les carnets de route d'Homo Sapiens **. Vincent Charpentier qui a le créneau archéologie ferait bien de s'inspirer de ce genre de titre, lui qui a nommé sa dernière émission d'une qualité bien médiocre, Archéologie du Brexit L'émissionest, quant à elle, intéressante, grâce à ses deux invités, des savants, des érudits de notre temps :Sophie Archambault de Beaune : professeur à l’université Jean Moulin Lyon 3 et chercheur au laboratoire Archéologie et Sciences de l’Antiquité, à NanterreAntoine Balzeau : chargé de recherches au CNRS, chercheur au Muséum National d'Histoire naturelle de ParisOn notera les défauts habituels de Marie-Hélène Fraïssé : interrompre pour ne rien dire de particulier, mais pour éviter que l'invité ne parle plus d'un certain nombre de secondes ; la volonté de diriger le sujet vers les thématiques favorites de la chaîne, au prix de forts anachronismes. Ici, à peu de choses près, "Nous sommes tous des Africains" (souvenir de "Black is beautiful" sans doute) ; "l'espère humaine est constituée de migrants" ; "nous sommes tous des étrangers partout", "les frontières n'existent pas", etc.Le début de l'émission montre bien la différence entre savants et animatrice de centre aéré : gros flop de départ, mais Fraïssé a de l'expérience, elle a vite compris que ses interlocuteurs ne sont pas venus pour faire les amuseurs et rectifie le tir : [son mp3="http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/10191-03.09.2016-ITEMA_21065771-0.mp3" debut="00:32" fin="02:21"]**["promis à s'installer"...]***************