La tradition se perpétue au fil des rentrées, depuis 2010, comme en 2022 : Grille de rentrée 2022-2023 [Dim 28 Août 2022]Sans tambour ni trompette, France Culture présente sa grille 2023-2024 sous la direction d'Emelie De Jong qui a remplacé Sandrine Treiner, celle-ci ayant dû présenter sa démission suite à des accusations de mauvais traitements du personnel confirmés dans un rapport discrètement enterré par la présidente de Radio France, Sibyle Veil, soutien indéfectible de l'ex-directrice... Pas de vagues surtout !Que nous montrent ces deux pages ? Une quasi copie de la grille du programme 2022-23. Des cartes ont été rebattues pour donner l'impression de nouveau, mais le personnel est le même, à part Olivia Gesbert et Tewfik Hakem accusés de diverses turpitudes et invités à prendre la porte.Même grille avec davantage de rediffusions des émissions du jour et une réduction du programmes des Nuits : France Culture est à marée basse coefficient 120.Que pouvait faire en deux mois Emelie De Jong, la nouvelle directrice nommée en avril, subordonnée à Sibyle Veil et en présence d'un personnel hérité de l'ancienne directrice activiste qui a formé une équipe de militants arrogants et revendicatifs ? Rien, sans doute, sinon reconduire tout ce petit monde cette année pour ne pas provoquer de mouvement de grève. La nouvelle directrice saura-t-elle négocier en 23-24 les départs des plus médiocres et redresser la barre en 2024-25 en imaginant de nouveaux formats stimulants ? Cette ancienne directrice de programme d'Arte, de nationalité néerlandaise et américaine, aura-t-elle l'envie et l'énergie de remettre à flot une station sabordée par sa prédécesseur ? À 60 ans, rien n'est moins sûr.Pour une première réaction composée de citations et commentée par des illustrations, voir Rentrée 2023 de France Culture : découvrez toutes les nouveautés ! dans la rubrique "La vie des idées". Consulter aussi Le Tournant (25 août) étude satirique des accents mis sur les programmes de la rentrée.