« Qu’est-ce que la Méditerranée ? Tout simplement, une mer d’un peu moins de 3 millions de kilomètres carrés, loin derrière le Pacifique ou l’Atlantique, (…) Mais est-ce si simple ? Est-ce seulement une mer ? »



« Jusqu’où peut-on défendre l’identité fluide contre l’identité crispée ? »



« que dire de toutes ces choses que je ne sais pas, et que je ne sais pas que je ne sais pas qu’elles existent ? »



« Toute critique doit-elle être foncièrement critique ? Mais est-ce encore de la critique si elle n’est pas critique ? »



« Où se trouve le paysage ? Très simplement, sous nos yeux. (…) on habite le paysage, mais il nous habite aussi, il nous structure, nous traverse »



« Le sang des règles est-il ainsi impossible à approcher en tant que tel ? Voilà une philosophie possible : celle qui s’étonne du manque d’étonnement des penseurs sur le sujet.»



« qu’est-ce que jouer aux Lego si ce n’est enchâsser, encastrer et combiner des éléments durs et impérissables, des espèces d’atomes, nécessaires et éternels, pour produire à chaque fois un assemblage singulier, nouveau, libre ? (…) Si l’on veut ainsi parler d’une legosophie, (…) il s’agit de revenir à la matière même du Lego, un plastique qui a transcendé son propre matériau pour devenir un concept en soi. »



« son travail consiste à prendre acte de la puissance de la fiction. »



« De la folie biblique à ce désespoir ordinaire, les interprétations de Moby Dick vont donc bon train. Et je ne vais pas en ajouter une en quelques minutes...»



« C’est le paradoxe de l’herbe : contact évanescent, parenthèse enchantée, pensée rêveuse et idéal d’une délicatesse à l’autre, l’herbe ne se crée pas, elle ne se travaille pas. »



« Homecoming (…) Film de Beyoncé sur Beyoncé, on a presque l’impression d’avoir une sorte d’autobiographie façon Rousseau juge de Jean-Jacques »



« Le député LR Gilles Carrez est un spécialiste des finances publiques et un homme à ranger dans la catégorie des austères qui ne se marrent pas beaucoup surtout quand on lui parle ‘dette de la France’ »



« Pour une femme, la jouissance est politique, et c'est un combat passionnant. (…) Je suis entrée au bordel comme on entre au couvent, (...) Je me suis rendue compte que le désir de séduction, de flirt, bref tout ce qui me faisait avant me lever le matin, s’était émoussé. Et quand j'ai arrêté cette expérience, cela a été un plaisir immense de me rendre compte que je sentais tout, de nouveau, avec une acuité qui avait été endormie pendant deux ans et demi (...) Il y a quelque chose d’atroce et de magnifique à la fois dans l’excitation retrouvée, atroce parce qu'elle est un esclavage, magnifique parce que cela l'est de se sentir de nouveau connectée à son corps quand on s’en est éloignée.»



« De 1959 à 1979, au travers de cinq films, François Truffaut filme le personnage d'Antoine Doinel (...) Serait-il le double cinématographique de Truffaut ? »