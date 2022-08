Poursuivons la tradition du forum, l'observation des "nouveaux" programmes de l'année annoncés par la direction de France Culture à la fin de chaque saison d'été :Une nouveauté à France Culture, la station est devenue une télévision :Un parcours de la grille du lundi au dimanche : mêmes noms, mêmes formats et formules, mêmes émissions (rebaptisées) et une annonce de davantage d'actualité, de politique et de "climat". On ne change pas une station qui n'est soumise à aucun contrôle et dont la direction a fait un instrument de militantisme social et politique en lieu et place d'une plateforme d'émancipation et d'ouverture de l'esprit par des créations d'art et d'essai avec des personnalités cultivant la curiosité et la joie du savoir.