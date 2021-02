est l'une des meilleures émissions de France Culture. Samedi 30/03, avec Histoire naturelle et ses invités présentent tout d'abordLe sujet est original en ces temps de positivisme et de rationalité scientifique : il s'agit, à partir d'une réflexion sur l'Histoire Naturelle, d'une réflexion sur la nature et l'objet de la connaissance pour réhabiliter une démarche combinant savoir et littérature. Il s'agit d'observer et décrire les êtres plutôt que les analyser : "". Démarche naturaliste fondée aussi sur l'intuition, opposée à celle, analytique, des Lumières, lorsque la science élabore "".Réflexion sur la connaissance, donc aussi sur le langage : l'auteur réhabilite un vocabulaire perdu, dont la richesse permet d'observer et décrire les singularités et s'intéresser aux individus plutôt que d'établir des lois. Dans cette approche, "" et "" (comme un complément à cette remarque de Lacan sur le langage, déjà commentée ici : "L'impossible, c'est le réel").Plusieurs auteurs et naturalistes anglo-saxons sont cités à l'appui de cet exposé, ainsi que Rousseau, etbien entendu pour son recueil "". L'œuvre littéraire et scientifique de, dont l'Histoire Naturelle générale et particulière aurait également pu illustrer le thème de cet essai.L'auteur a été amené à s'intéresser à ces idées par son itinéraire intellectuel dont R. Bourgois nous dit qu'il l'a amené à remettre en cause les visions euro- ou anthropo- centrées et cite un naturaliste (Harrison ?) proposant d'appliquer à l'étude des humains ces mêmes méthodes d'observation. Ouverture d'esprit, approches singulières, donc.Les deux invitées,etsont enthousiastes sur l'intérêt de ces thèmes et savent, par leurs échanges, dessiner l'esprit de l'ouvrage. Un regret : pour cet ouvrage dont les commentateurs vantent la qualité littéraire (retour au classicisme et aux Belles-Lettres ?), la lecture d'un extrait aurait été un plus. Faute de temps sans doute. Leur opinion sur le second essai présenté () est plus nuancé, bien qu'il soit qualifié "", donc lui non plus n'est certainement pas "main stream".Finalement, par son horaire,fait regretter qu'il soit trop tard, le samedi à 19h00, pour trouver une librairie ouverte. Une émission qui donne autant envie de lire, qui valorise ainsi la lecture, qui fait réfléchir par des points de vue originaux, c'est tout à fait dans la mission de la station, de promotion et diffusion de la culture.