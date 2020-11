D'ici une cinquantaine d'années, pour l'historien qui se penchera sur l'intelligentsia du début du siècle, les émissions de France culture offriront certainement un fidèle catalogue des idées reçues et des idées chic, de la pensée obligée et des ingrédients de la doxa de nos intellos. Olivier Lyon-Caen vient d'en donner 2 exemples en même pas 5 minutes dans "Avec ou sans rendez-vous" : un petit coup de dolorisme saucial, et un petit coup d'anti-racisme. Ca doit faire du bien à l'image de soi, ce genre de trucs.



Avec ou sans rendez-vous, c'est l'émission médicale, le mardi dans la première partie de l'après-midi, à ce moment de la journée où on se souvient qu'il y a des auditeurs désireux d'une radio plutôt cultu et pas trop actu : entre 14h et 17h. Le sujet de la semaine : les pathologies du voyage en avion. Je prends l'émission en route, juste au moment où on en finit avec les problèmes respiratoires du voyageur, et on en vient à la circulation (sanguine). Alors là il faut absolument que le producteur s'insurge, sur la place qu'on donne au voyageur dans l'avion. C'est bien connu : le voyageur il est ex-ploi-té et tassé comme une sardine sur son siège assassin et phlébogène par les grosses vilaines méchantes compagnies du transport aérien: c'est "SCAN-DA-LEUX" il le dit, et il le redit, et voila même qu'il l'assène à trois reprises, couvrant la voix de l'invité qui n'en peut mais et qui d'ailleurs se marre un brin après tout lui n'est que le spécialiste médical et visiblement ça l'amuse de voir l'autre sortir sa pancarte comme un militant en manife. D'ailleurs il a beau signaler que c'est pareil en première classe, et puis aussi pour les pilotes et là tac Lyon-Caen enfourche le canasson à la Dejours, sur les conditions de travail "eh oui ils sont rivés à leur manche à balai, les malheureux !". Ben mon vieux.... Le pilote enchaîné à son poste de travail, non mais on rêve ! A quand une émission sur les hallucinations des radioteurs ? Et puis comme le dialogue est quand même fourni, informatif, sérieux, étayé, la discussion se poursuit. Olivier Lyon-Caen s'est fait plaisir, c'est certainement très bon pour sa santé et puis ça coute pas cher hein.



5 minutes plus tard, nouvelle concession aux idées obligées de l'air du temps : quand l'invité parle des pilotes, qu'il qualifie de "race supérieure" (il faut comprendre : les volants/les rampants), le producteur reprend de volée "ah c'est vous qui parlez de race, hein" et sur un ton du reproche, "atassion mon vieux vous êtes limite carton-jaune" ! L'invité se défend, avec le sourire, arguant que lui-même est de la race inférieure, et l'autre enfonce le clou oui alors vous avez le droit. Et tac voila une deuxième tune dans la bestiole, peut-être que Lyon-Caen va se taper un whisky pour fêter ça. Je me demande si j'en ai loupé d'autres, aussi tartignolles, dans la première partie....



C'est qu'à part ça, "Avec ou sans rendez-vous" c'est quand même une émission de grande tenue. Le ton est sérieux, et le producteur connait visiblement son affaire. Idéalement placé dans la profession Olivier Lyon-Caen nous amène des invités qui semblent vraiment bien choisis. Ce sont rarement des bavards venus là pour se faire valoir. Bref ça serait parfait s'il n'y avait les défauts de l'ambiance : le ton de la présentation est atroce mais ça s'excuse car le producteur vient d'un autre monde et ça, quand on voit ce que font certains des pires pros de cette radio on se dit que ça vaut presque mieux. Il y aussi le problème des musiques d'accompagnement, alors là c'est vraiment la pochette-surprise : un coup la faute de goût, un coup le bon plan.



Le problème, avec ce catalogue des idées obligées, c'est qu'une majorité des émissions de France Culture s'en trouvent entrelardées çà et là, de ce genre de considérations soit hors-sujet, soit carrément parachutées. Et sans qu'on sache bien pourquoi : pour combler ? Pour placer son grain de sel après les 35 interminables secondes d'affreux tunnel qu'on vient de laisser à l'invité sans l'interrompre ? Ou peut-être pour rassurer le bon peuple "vous n'écoutez pas radio courtoisie rassurez-vous" ? Ou bien tout simplement, pour se faire plaisir, pour rappeler son affiliation au catéchisme idéologique de l'époque ; histoire de se montrer conforme à la norme doxique de l'intelligentsia. Bref pour "se la jouer" car sur France Culture si on décompte le temps passé à se la jouer, à certaines heures il ne reste plus grand chose pour la radio et là je parle même pas de culture...