Le 20 janvier dans Du jour au lendemain, Bernard Lortat-Jacob au micro d'Alain Veinstein.- Aujourd'hui retraité (plutôt récemment ?) après une carrière au CNRS et au Laboratoire d'Ethnomusicologie du Musée de l'Homme, maintenant rattaché à Paris X-Nanterre depuis que le Musée de l'Homme a été mis sur la touche.- Son terrain : les peuples de la méditerranée : berbères du Maroc, paysans sardes, Balkans.Mais il présente ici une enquête imaginaire déjà publiée il y a 15 ans, et qu'il avait située dans l'aire sud-amérique : Indiens chanteurs - L'oreille de l'ethnologue (Hermann).Coté actualité, il y a aussi un ouvrage collectif :(Eds Kimé)Un des avantages des SHS c'est leur ouverture à l'autodidacte, qui peut entrer un peu n'importe où dans n'importe laquelle des disciplines ou sous-disciplines, à la faveur d'un hasard, d'une rencontre, d'un livre, d'une émission de radio. Ca ne se fait pas sans risque : on peut tomber sur un fabriquant de charabia ou sur un faussaire ou encore sur les deux en un seul homme, fut-il au sommet de la gloire. Plus souvent le risque c'est l'hermétisme du discours. Mais contrairement aux sciences dures, il est bien rare que le propos n'offre aucune prise au lecteur, qui trouve couramment de quoi éveiller son intérêt fut-ce par une question, et la réponse peut-être il faudra la chercher ailleurs non sans soulever d'autres questions. Ainsi se fera la construction de l'amateur, celle que vivent au moins pendant un temps les lecteurs venus d'ailleurs, approchant l'un ou l'autre (ou plusieurs) des genres du domaine, pour ensuite persévérer au point d'y entrer franchement. Ou non, d'ailleurs, mais ça c'est leur affaire.C'est sans difficulté qu'on trouvera quelque accroche dans le dialogue d'hier soir où assez sages pour ne pas se donner le mal de définir le sujet en profondeur, le responsable de l'entretien et son invité ouvrent à l'auditeur une porte, celle de l'ethnomusicologie. Je crois ce dialogue réussi, d'abord pour ceux qui n'y connaissent rien et feront leur première rencontre avec la discipline. Ensuite pour ceux qui ont déjà été dégrossis jadis par quelques séries de Chemins de la musique, et qui se trouveront aussi bien en terrain connu qu'en position de s'instruire. Au carrefour de l'ethnologie et de la musicologie, la discipline évolue, et en 30 ans de recherche l'auteur a eu le temps de la voir muter. Il en dira quelques mots, mais pas trop : on n'est pas chez Munier, et l'invité est accueilli non par un spécialiste, mais par une sorte d'homme de lettres. Certes loin d'être un simple ignorant, au contraire un homme de très vaste culture. Mais davantage rompu à l'échange autour d'un livre, qu'aux démarches de la recherche. Ce dont témoigne la phrase que Veinstein extrait pour la placer en exergue de l'entretien :. Comme souvent donc ça ne se fait pas sans ce que certains auditeurs à l'esprit peut-être rigoriste pourraient juger être des dérives, parfois de ratiocination, parfois de personnalisation. C'est d'ailleurs l'impression qu'avait pu donner l'émission de lundi où il recevait Françoise Héritier. C'est fait sans conséquences néfastes, car l'important est de donner envie. Le but de Veinstein était de rencontrer l'auteur et de proposer une introduction à son travail et aux 2 ouvrages présentés, et ça marche.Le premier des deux livres pourrait mettre mal à l'aise : c'est une enquête fictive, publiée de nouveau selon le désir de l'éditeur, et augmentée d'une postface. Lortat-Jacob explique sa démarche ici non plus descriptive et toute d'enquête, mais créative et synthétique. Il raconte la réception du livre en 1994 du coup on croit comprendre le souhait d'une réédition augmentée. Il justifie sa méthode par la part d'imaginaire. Entre parenthèses, ça fait du bien d'entendre -même brièvement- parler d'imaginaire autrement que chez Laure Adler qui en fait la scie des scies (et d'ailleurs la moitié de la station a suivi : chaque jour on entend utiliser le mot pour remplacer imagination, ou fantasmes, ou rêveries).C'est plutôt dans la deuxième moitié de l'émission que le dialogue se centre sur la musicologie de l'ethnologue. On apprend que la discipline est lieu de débats et probablement de polémiques ; que Lortat-Jacob est plutôt du côté de ceux qui soulignent des invariants ; qu'il y a une part de création dans la recherche ou en tous cas dans le travail obtenu et qu'on présente parfois comme de la trouvaille. Si je rapporte ces généralités c'est pas pour remplacer l'émission ni même dans le but de la discuter, mais pour inciter à l'écoute : en annonçant quelques jalons du parcours, j'espère donner quelques bonnes raisons de se transporter jusqu'àL'entretien s'achève après un peu plus de 30 minutes, soit à peine plus que chez Jacques Munier depuis 2 ans, ou jadis dans les rencontres avec Pascale Werner qui nous avait déjà donné à entendre Bernard Lortat-Jacob à l'antenne de France Culture, dans des entretiens qu'il faut reconnaitre plus savants que celui de ce soir. Du coup on n'a pas même entendu, non pas la définition basique de l'ethnomusicologie, mais celle qu'aurait pu en donner l'invité : "être ethnomusicologue, c'est essayer de comprendre ce qu'est la musique dans la vie des gens". On pourra trouver cette définition et aussi pas mal d'autres choses dans