Reste à savoir quand d'autres émissions seront diffusées à nouveau. J'ai adressé plusieurs messages à ce propos à France Culture mais ils sont toujours restés sans réponse. (...) J'avais appris la disparition de René Jentet le 23 juillet dernier ce qui avait donné l'occasion à la chaine de diffuser des extraits de Manade.Reste à savoir quand d'autres émissions seront diffusées à nouveau. J'ai adressé plusieurs messages à ce propos à France Culture mais ils sont toujours restés sans réponse.

Oui, on se souvient de la diffusion tronquée de « La manade ».Pas de réponse ne veut pas forcément dire pas d'attention (on sait tous ça). Philippe Garbit, des Nuits de France Culture, aura certainement à coeur d'exaucer vos voeux et ceux des nombreux auditeurs qui ont écouté cette passionnante et émouvante émission. Elle contient tellement de choses profondes sur l'art radiophonique, sur la voix et la parole, sur le travail, etc.La réalisation de cet hommage est très belle : savant entremêlement de deux entretiens à des témoignages de proches et de professionnels de la radio avec des extraits des oeuvres de Jentet.Le descriptif sur site aurait pu être plus complet (mais tout le monde n'a pas la rigueur de Jean-Noël Jeanneney et de son équipe). En effet ce n'est que dans l'émission que l'on entend la date du premier entretien (1976 avec René Farabet). Quant à la date de l'entretien récent où la voix est bien moins assurée, on l'ignorait avant de lire le renseignement (2012, par déduction) chez le blogueur Fanch qui consacre un billet à cette émission : http://radiofanch.blogspot.fr/2013/09/la-fabrique-de-la-radio-14-fc50.html (apparemment c'est aux blogs privés de faire le travail de Radio France).Pourquoi s'intéresser aux deux dates ? Pour la différence flagrante de voix dans les deux entretiens (on y reviendra dans le fil des Voix)Et comme l'écrit radiofanch : «». Ce que j'ai fait spontanément, car une fois le dernier coup de feu tiré (c'est le son final), on n'a que le choix entre le silence ou la réécoute enrichie de tout ce que l'on a appris.Une émission qui inaugure la nouvelle saison dedont on espère qu'elle sera inspirée par la parole de l'artiste du son René Jentet.À noter un beau commentaire d'AnneB ici : http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-france-culture-a-50-ans-14-%C2%AB-rene-jentet-une-vie-de-radio-%C2%BB-2013-09-02 Et également ce billet qui évoque largement cette émission spéciale et en élargit le contexte au France Culture d'aujourd'hui :