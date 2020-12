La littérature, pour France Culture, c’est d’abord du pognon, des chiffres de vente, et plus les chiffres sont grands, plus la littérature en jette.C’est systématique.D’ailleurs, dans le menu du site, ce n’est pas de littérature mais de «» qu’il est question.Tout un programme, plus capitaliste tu meurs. Moins littéraire, tu peux pas.Dernièrement, le site a mis en avant, pour des lectures, Alain-Fournier , le seul commentaire : « Maurice Druon , dont «» ont rencontré «».Le succès et le chiffre des ventes est un gage de qualité.Prochainement, « Le capitaine Fracasse », feuilleton de 1991. La date n’apparaît pas ailleurs que sur le communiqué. Sur la page de présentation détaillée, en l’absence de date, on laisse croire que c’est du tout neuf. Comme ailleurs dans les pages des fictions, où de nombreuses redif’ passent pour de nouvelles productions. Ex. samedi 19/12 avec la lecture de quelques « Contes du whisky » de Jean Ray, où il n’est pas indiqué que c’est une redif’ de 2016 Une manière comme une autre de cacher l’indigence de la création cette année sur France Culture.Alors bien sûr, la présentation du «» porte uniquement sur le roman de Gautier, et non sur le feuilleton, ce qui n’est pas la même chose. Un indicateur.Le fait que ce soit une adaptation, on s’en tamponne, alors que c’est une création à part entière.Et c’est le grand retour du refrain : ce roman est merveilleux parce que la critique de l’époque a été unanime et les ventes ont été colossales.Donc : «et «Et c’est emballé.Enfin non, pas totalement.Car ce texte, non signé, a été entièrement copié/collé d’un numéro de «», le magazine littéraire pour adolescents. Et pour être plus précis du n°85 de mai 2011 France Culture ne signale nulle part cet emprunt.Ce qui laisse planer un doute sur les pratiques rédactionnelles du site de la station.Le début :Version France Culture «Version Virgule «Aucune autre présentation du roman n'est tournée ainsi, pas de doute possible.Ce qui n’empêche la nouvelle diffusion de ce feuilleton de 1991 d'être un beau cadeau de fin d’année.