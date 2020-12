Le démarrage de Fischer est désastreux. Après avoir perdu la première partie à la suite d’une erreur qui entraîne les conjectures les plus folles, il demande le retrait des caméras de télévision, les organisateurs refusent, et Fischer ne se présente pas à la deuxième partie...

Avec Emilia Robin, historienne de la Guerre Froide, David Edmonds, philosophe, journaliste à la BBC, Darko Anić, Grand Maître International et psychologue, Axel Delorme, Grand Maître International et enseignant, Jan Timman, Grand Maître International, ancien champion des Pays-Bas.



Un documentaire d'Olivier Ciechelski, réalisé par Vincent Decque. Prises de son, Olivier Dupré. Documentation et recherche internet, Annelise Signoret. Archives INA, Gwen Michel. Collaboration Thibaut Téranian.

Bien souvent l'émission "Une Histoire particulière" ("un récit documentaire en deux parties") est nettement supérieure à "LaSérieDoc" qui traite un même sujet sur 4 épisodes. Les sujets sont variés et les approches non systématiquement idéologiques (féminisme, antispécisme, anticolonialisme, égalitarisme, etc.). Dans la première émission œuvrent des producteurs tournants (du genre qui a fait la réputation de France Culture entre 1980 et 2000), dans la seconde, Perrine Kervran et son équipe d'employées décident chaque semaine des sujets sous le contrôle de la directrice."Une Histoire Particulière", c'est 1/2h par semaine le samedi à 13h30 ; LaSérieDoc, 1h chaque jour à 17h.Exemple d'un numéro passionnant d'"Une Histoire particulière" produit par Olivier Ciechelski et réalisé par Vincent Decque (label qualité) : Bobby Fischer vs Boris Spassky : Guerre froide sur un échiquier (2.2) [01-09-2019]Histoire de deux hommes, d'un climat international (la Guerre froide), du jeu d'échecs. L'ouverture, le "gambit dame", dont le nom est celui de la série de Netflix, mentionnée ici , est évoquée par Axel Delorme, Grand Maître International : "Bobby Fischer joue un Gambit dame" : [son mp3="https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/16408-01.09.2019-ITEMA_22136887-0.mp3" debut="14:01" fin="16:31"]