Matthieu Garrigou-Lagrange n'écoute pas France Culture, mais il veut y être employé chaque jour et recevoir un salaire régulier.



Je me suis désabonné du podcast, lassé des questions médiocres de MGL et de son intérêt pour les éléments biographiques au détriment de la littérature. Ces émissions rappellent les présentations touristiques de Villes-Mondes, sortes de dépliants avec photos et légendes sans intérêt. Marie Richeux doit trouver cela très instructif. Elle ne manquera pas le numéro sur Marguerite Duras, forcément dans les tiroirs.

Dans son précédent message,Marie Richeux n'a pas manqué, non plus, d'écouter les numéros sur Karen Blixen. Trèségalement, Karen Blixen: un Carnet nomade par ici, un Répliques par là...Dans le numéro paru aujourd'hui de l'hebdomadaire, la journaliste Joséphine Lebard (invitée à jouer auen novembre dernier) donne de grands coups d'encensoir àet dessine au spirographe une improbable auréole derrière la hure de M. Garrigou-Lagrange. Sur une pleine page, l'eau lustrale et les grains d'encens mâle.De l'émission, elle nous dit qu'elle "fait le tour d'une oeuvre en quatre actes et autant de spécialistes" et qu'elle réussit "le pari d'être à la fois érudite et plaisante". Madame Lebard a-t-elle écouté au moins une fois dans sa vie une émission littéraire de haute époque, une numéro d'par exemple?Comment M. Garrigou-Lagrange choisit-il ses auteurs?"Nous choisissons des écrivains dont l'oeuvre est a priori achevée, pour pouvoir en faire le tour.""A priori achevée"?!De qui parle-t-il? D'écrivains morts? Même laissant derrière eux une oeuvre inachevée? D'auteurs qui ont abandonné l'écriture? (Allez, filons au Harar interviewer Rimbaud, il n'écrira plus!) Après tout, l'écrivain mort est bien pratique, il ne viendra pas se plaindre,, de la médiocrité d'une émission, de l'inanité de certaines questions... Et l'on se prive de certains auteurs bien vivants dont l'oeuvre mérite pourtant notre intérêt. (Je ne peux pas décemment demander à Pierre Bergounioux de trépasser dans le mois, pour qu'à France Culture on lui apporte un peu d'intérêt!)Il est remarquable que la journaliste et le producteur emploient la même expression, "faire le tour". Oh! le joli paravent que voilà. Brandissons l'exhaustivité, pour mieux cacher la vacuité. Je n'attends pas d'une bonne émission littéraire qu'elle "fasse le tour" d'une oeuvre, mais qu'elle me plonge en son centre, qu'elle m'en éclaire le fonctionnement subtil, qu'elle m'accompagne, le cas échéant, dans ma découverte, car son mérite doit être - aussi - d'incitation. En quoi cette oeuvre est-elle unique? En quoi cette oeuvre fait-elleA trop faire "le tour", on manque l'essentiel. Peut-être parce qu'on ignore l'essentiel.Cette obsession centrifuge du "tour" masque, je le crains, une incapacité profonde à renouer avec l'excellence des émissions littéraires des années 80 et 90. Pour une raison simple que Philaunet a parfaitement saisie: l'intérêt du producteur le porte vers "les éléments biographiques" et non vers la littérature qui, elle, se trouve bien au centre. Ces malentendus levés, on comprend bien la signification de cette incantation "faire le tour". Il s'agit de parcourir la biographie, de saisir l'écrivain de zéro à x années.Oui, de cela, on peut faire le tour. De l'oeuvre, non.La preuve par la citation.M. Garrigou-Lagrange a déclaré à Joséphine Lebard: "J'aimerais beaucoup travailler sur Garcia Marquez [...] Malheureusement, il n'existe pas d'archives le concernant, et son seul biographe est anglais!" Malédiction! Pas de biographe français! Pas assez d'éléments biographiques! Notre Matthieu a bien tenté la chose, en mai 2014, avec un numéro d'Une vie,une vie, bien médiocre il est vrai. Le descriptif de ce numéro le confirme, le biographique prime sur la littérature.L'absence de biographe français de Garcia Marquez ne peut effrayer que ceux qui n'ont rien à dire de l'oeuvre. Il y a 20 ans, Arte nous avait offert une excellente soirée Thema sur l'auteur:, et tout à fait récemment, un documentaire sur l'artiste. En 1998, Mauricio Martinez-Cavard, Yves Billon ont réalisé un très beau reportage intitulé. Qu'avaient-ils à se soucier d'un biographe anglais? Ils sont allés interviewer l'écrivain dans sa maison de Carthagène.Oui mais voilà, pour interroger un écrivain sur son oeuvre, il ne faut pas attendre qu'il soit mort,...