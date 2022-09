Le Musée Jacques Réattu est un lieu fascinant… On peut en déambulant dans ses salles observer la course du Rhône et voir des dessins de Picasso, passer d’un arbre-totem à une immense toile de Baya, jeter un œil sur des sculptures anciennes et prêter l'oreille à des installations sonores.



Il s'agit d'un musée moderne d’un peu plus de 150 ans, qui vit sa vie dans une grande et vieille bâtisse de la fin du XVème siècle, l’ancien grand-prieuré de l’Ordre de Malte comme l'explique son directeur Daniel Rouvier : "Les chevaliers de Malte ont implanté lé bâtiment au bord du Rhône. Un véritable choix spirituel. Le musée est face au fleuve, il tourne un peu le dos à la ville, mais il fait la jonction entre les deux.



Jacques Réattu, peintre arlésien néo-réaliste du 18ème siècle, rachète en 1796 un des bâtiment pour y installer sa maison et son atelier. C'est par cette installation dans ce lieu que s'annonce le futur musée des Beaux-Arts d'Arles. Jacques Réattu peignit jusqu'à sa mort en 1833 dans sa demeure, et c'est sa fille qui léguera le lieu à la ville en 1875 qui va alors le transformer en un musée dans lequel les oeuvres dialoguent avec l'architecture ancienne. (...)

Une émission du samedi 3 septembre 2022 qui a toutes les qualités d'un programme composé au temps où France Culture était la référence mondiale en matière de radio culturelle (entre la fin des années 1970, au plus tard, et 1999), notamment dans le domaine documentaire : Le Musée Réattu à Arles : des chevaliers de Malte aux artistes contemporains Une émission de 30 minutes en trois parties clairement définies que Tewfik Hakem appelle des "Actes". L'équipe radiophonique (excellentes prises de son) est à Arles dans le musée et l'on entend Daniel Rouvier (Directeur du Musée Réattu à Arles) et Marianne Tricoire (Conservatrice) nous parler de l'histoire du bâtiment (qui remonte au XVe siècle, mais il est question du XIIe siècle avec l'installation à proximité d'un prieuré pour l'ordre de Malte), de la vie du peintre Jacques Réattu et de sa famille, des œuvres, anciennes et contemporaines du musée (bref extrait de l’installation sonore "Essaim" du Département d'Art des Sons*). Bouzid Sabeg (Directeur du patrimoine mondial de la ville d’Arles ) et Annabelle Aoun Blanco (Artiste photographe) témoignent de l'espace dévolu à la photo à Arles et de l'histoire de cet art dans la ville (depuis 1965). Très belle archive du 24 février 1978 danssur FC.Une émission qui correspond donc à ce que l'on attend d'une radio culturelle dans ce domaine et que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur les antennes de nos voisins étrangers, celles en tous les cas que l'on fréquente, d'outre-Manche et d'outre-Rhin, mais l'on sait pour y être allé voir que la Belgique, la Suisse, l'Italie et l'Espagne ont des stations dont l'offre est minimale et peu exigeante. Aussi saluons cette production (mais page insuffisamment renseignée) qui prouve qu'il est possible de faire en 2022 de la radio érudite et stimulante sur le service public. L'écoute essaimée Félix Blume | Dominique Petitgand 21 mai - 2 octobre 2022.