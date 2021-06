Impression que le sport commence à gagner du terrain, en particulier dans le journal de la mi-journée. Pas sûr que ce soit la vocation de la station, mais plutôt les ambitions généralistes de Madame Treiner. Mais, bien sûr, c'est du sport vu à travers les lunettes de FC. C'est-à-dire que c'est du sport triste, du sport victime, des sportifs malheureux, rien ne va plus, etc. Exemples:

vendredi: on annonce la réouverture des stades et la reprise des matches de football. Un entraîneur donne son avis: ouais, c'est bien, mais il y a un risque. Lequel? Que les joueurs qui ne se sont pas assez entraînés pendant deux mois se fassent des blessures en jouant trop vite. Il ne vient pas à l'idée de ce monsieur ni au journaliste que c'est justement le rôle d'un entraîneur de préparer les joueurs à ce genre de "risque" oh combien épouvantable. Second commentaire du même: les matches à huis clos (qui ont permis de faire jouer quelques équipes de footballeurs surpayés à ne rien faire), c'est l'horreur, c'est pas du sport, etc.

Samedi: les régates reprennent. Chic! Non. La preuve : un skipper se plaint d'avoir perdu son sponsor et c'est bien difficile de faire de la voile sans sponsor, mon bon monsieur, ça coûte énormément, etc. Que les entreprises aient autre chose à faire en ce moment que de financer des courses de bateaux de compétition de luxe semble une pensée iconoclaste.



Exclusivité FC ce dimanche à 12 H 40: Nous avons eu droit à la très longue interview (2'), certainement exclusive , du président des commerçants d'une bourgade frontalière espagnole où les Français viennent faire leurs emplettes pour moins cher. Ce sympathique président nous explique combien il est content de nous revoir maintenant que la frontière espagnole est rouverte. Le problème est que ce monsieur s'exprime avec un fort accent (même si on aimerait parler aussi bien l'espagnol que lui le français), que la ligne est très mauvaise et qu'il est donc presque incompréhensible. Il n'est pas interrompu pour autant et, au contraire, la journaliste, le relance sans cesse. Tout ceci n'a strictement aucun intérêt, on se demande qui a bien pu avoir l'idée de cet entretien, de cet interlocuteur, mais c'est une exclusivité du service public de France Culture. Pendant ce temps, le fiasco trumpien de Tulsa est à peine évoqué.