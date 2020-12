Bonjour Hérode, c’est de Souadqu’il s’agit pour l’orthographe, et c’est un hasard complet qui vient de me la faire découvrir à l’instant :En lisant votre message et la thématique du sujet, je voulais en donner une illustration qui m’avait marquée, et qui concerne l’émission A Voix Nue En octobre 2009, une semaine d’entretiens était consacrée à Etienne Klein , physicien, philosophe des sciences et vulgarisateur bien connu des ondes de France Culture, entre autres.Pour autant que je m’en souvienne, cette semaine d’AVN rasa les pâquerettes en continu, qui en octobre n’étaient déjà plus bien vaillantes. Une semaine où l’on ne quitta jamais le niveau primaire de l’extase béate et les clichés éculés sur la physique.Cette semaine avait eu par contre le mérite de m’en rappeler une autre, sept ans auparavant : Etienne Klein y était de l’autre côté du micro, et il questionnait l’éminent physicien Bernard d’Espagnat.Du 30 septembre au 4 octobre 2002 (je le sais depuis tout à l’heure), Klein et d’Espagnat y évoquaient notamment le parcours très riche de d’Espagnat, qui dirigeait le laboratoire de physique théorique de l’université d’Orsay quand Alain Aspect y conduisit, début des années 80, une série d’expérience cruciales pour la physique quantique, et à laquelle tout le monde se réfère encore aujourd’hui : celles qui ont montré la réalité du phénomène d’intrication quantique, et partant, la non-localité fondamentale des lois et des objets que se donne la physique. C’est d’Espagnat qui avait vu l’importance de mener à bien ces expériences déterminantes, celles qui donnèrent le dernier mot à l’étrangeté de la physique quantique plutôt qu’à Einstein qui en avait, dès les années 30, génialement perçu la portée et dont il pensait que la teneur était une réfutation des principes de cette physique-là.Klein et D’Espagnat s’en était allé faire un tour du côté des principes, et inévitablement, de la philosophie, revisiter les choix à faire entre platonisme et aristotélisme, mais aussi entre réalisme physique et idéalisme, à la lueur de la physique contemporaine.Cet entretien avait achevé de me scotcher l’oreille à France Culture, alors que je n’en étais qu’un auditeur distrait avant, un vague "picorateur". Mais je ne voulais plus pouvoir rater des moments comme ceux-là. Sans me douter de ce que sept ans plus tard, la même émission se fendrait d’une telle soupe.Pour en revenir à Souad Kettani, c’est en cherchant la date de l’A Voix Nue avec d’Espagnat sur le site de Monk (qui figure dans nos liens), que j’en ai trouvé le nom. Monk nous le donne ici : http://palomar.hostultra.com/monk/programmes/prog1998/culture19990711.html , le détail d’un samedi de 1999, où una pour thème, où l’un des participants est Bernard d’Espagnat, et où le présentateur est notre cher Souad Kettani !A ce propos, direction l’ANPR pour moi, à la recherche des AVN et UVUO mentionnés...