Introduction générale à la pensée latourienne

Bruno Latour fait l’objet d’une grande popularité auprès d’un public élargisa pensée a été mise sur le devant de la scène grâce ou à cause d’un évènement global : le dérèglement climatiquenous sommes aujourd’hui (...) dans un "cette pensée permet d’éclairer notre présent et nécessite donc d’être diffusée à un large publicla pandémie (…) nous oblige donc à redéfinir ce qu’est la TerreLe New York Times affirme que Bruno Latour est le penseur "". Le philosophe Patrice Maniglier nous aide à apprivoiser cette pensée grâce à l'actualité.Pour Patrice Maniglier, il faut dépasser cette opposition entre nature et culture.Pourquoi Bruno Latour reste-t-il encore aujourd’hui un philosophe incompris ?Désigné comme le penseur français le plus influent à l’étranger (...) Bruno Latour (...) s'attache à décrire et confronter la réalité.il utilise les méthodes des sciences sociales pour répondre à des questions d'ordre philosophique, et cela devient de la philosophie empirique. "", conclue-t-il sur ce sujet.De ses choix de vie et de philosophie, il dit qu'il les "" beaucoupl’horizon de l’histoire est redevenu ou revenu sur la Terre. Nous ne l’avions jamais quittée vraimentBruno Latour affirme que notre horizon c’est la Terre réelle, épaisse #Zone Critique (ZC) #Gaïa #James Lovelock #Alfred North Whiteheadcomment concilier 'fin du monde et fin du mois' ?Nous recevons, ce lundi 17 juin, celui qui est considéré par beaucoup comme l’intellectuel français le plus important à l’étranger : Bruno Latour, philosophe, sociologue, anthropologue, membre associé de l'Académie royale de BelgiqueIl se questionne (…) pour affirmer le besoin de renouer avec une politique fondée sur les dépendances et les besoins des citoyens.il est un électron libre qui n’hésite pas à croiser les disciplines pour créer de nouveaux concepts pour tenter d’offrir un regard renouvelé sur le mondeIl a à son actif le concept de d’’actant’, de révolution des conteneurs, ou de gendarme couché.nous devenons des «», à l'égal de tout le «» sur Terre. "" avec une majuscule, formée de tout ce qui existe dans une mince couche qui se trouve à la surface et sous celle-ci, dans ce qu'il nomme «».Bruno Latour repense nos vies à l’heure du Covid.Bruno Latour a le don d’ubiquité. Cet hiver, il est partout à la fois – ce qui veut dire nulle part.Omniprésent sur plusieurs continents, Bruno Latour est donc nulle part. Et pour tout arranger, il a eu le CovidLe penseur, pourtant, a les pieds sur terre.son nom est devenu un adjectifL’œuvre (...) est immense.il est sorti premier de l’agrégation de philosophieIl repense la modernitéPlus récemment, et à mesure que son succès est devenu planétaire, Bruno Latour a cherché à décloisonner les médias.Latour déploie sa pensée sous toutes les formes tant il faut inventer de nouveaux modes de récit.Bruno Latour est aussi un penseur de la négociation politique.il s’est intéressé précocement aux microbes : on ne les voyait pas, mais ils agissaient sur nos vies jusqu’à ce que Pasteur les découvre(...) Latour a (...) fait (...) l’hypothèse que les êtres humains n’étaient pas les seuls acteurs à agir sur notre planète.les huit conférences regroupées sous le titre(2015) inaugure rien de moins qu’un « nouveau contrat social »Le sol va nous lâcher, nous abandonner. On ne pourra plus y vivre. On va devoir se « mettre en route ». Mais pour aller où ? D’où les titres des livres de Latour :etLatour distingue subtilement un locald’un local. Le premier consiste à « cultiver des attachements »(…) En revanche, le localrevient à préférer les « détachements »(…) Latour remet à plat les débats trop outrés sur la mondialisation : il milite pour un localallié à une mondialisationBruno Latour est devenu incontournable. Il est « l’auteur français le plus cité au monde » ou « le philosophe français le plus connu au monde » comme les journalistes le répètent souvent, sans le moindre indice fiable.(…) D’où vient alors l’influence de Latour et son succès ?(…) Son radicalisme modéré contribue également à séduire des publics variés, bien au-delà des intellectuels écolos « canal historique ».Latour (…) est (...) une machine à inventer ou à populariser des conceptsLatour imagine un changement profond de paradigme politique, où l’opposition entre la droite et la gauche serait remplacée par l’opposition entre « les hors-sol » (ceux qui ne prennent pas en compte le sol) et « les terrestres » (ceux qui ont les pieds sur terre).(…) Bruno Latour ne se situe pas au niveau des partis politiques qui sont restés au ras du sol : il prend de l’altitude.Pour Latour, l’écologie est l’un des piliers de la grande mutation nécessaire, mais l’économie et le social égalementce philosophe est– c’est ce qui nous importe le plus.

Le consortium Bruno Latour

Connaissez-vous Bruno Latour ?Sur France Turrture, il tartine la grille de long en large, de haut en bas.» peut-on lire un peu partout sur le site de France Crucru. Mais quels médias ? Qui sont ces « certains », jamais nommés ? Pourrons-nous un beau jour avoir la référence précise de ce « on » qui a décidé à l’unanimité de lui-même de décréter que Bruno Latour était, non pas l’un des plus influents, mais LE plus influent ?Pour compléter notre connaissance de Bruno Latour, il nous faudra écouter « L’expérience », la nouvelle mouture au rabais de l’Atelier de Création Radiophonique, qui a consacré une heure au héraut de l’Humanité, Bruno Latour, l’homme que même les cratères lunaires nous envient.». Le titre allie la puissance d’une émission de M6 et la profondeur d’une chronique de matinale de type France Trutrure.Bruno Latour est l’homme le plus fort de l’Univers, mais il a su rester simple.Un p’tit coup de pub pour les potes d’AOC ne fait pas de mal au passage. Et si vous n’appréciez pas la touche d’humour du Maître de l’Univers, c’est que votre Q.I est parti en week-end à La Bourboule.L’expérience de Bruno Latour est unique dans notre système solaire, même les martiens n’ont pas encore essayé.Bruno Latour, oui, je dis bien Bruno Latour (j’ai fait un pari, celui d’écrire le plus possible le nom de Bruno Latour, alors vous m’excuserez) a inventé l’auto-description, une nouvelle mouture, plus friendly, de l’auto-critique d’antan.Les participants, dont on ne sait s’ils sont tous des universitaires proches de Bruno Latour ou des personnalités politiques proches de Bruno Latour, ou Bruno Latour et sa famille que l’on soupçonne d’être proches de Bruno Latour, vont se raconter pour savoir où atterrir.Les auto-descripteurs, vont «Un concept inédit que Bruno Latour appelle simplement «Le but est de «Vous trouvez que c’est juste un groupe de parole ? C’est que vous n’êtes pas initiés, que vous n’avez pas encore attrapé le syndrome de Bruno de Latourette.Vous comprenez maintenant pourquoi tous les habitants de toutes les galaxies vénèrent Bruno Latour ? Parce qu’il dit clairement des choses absolument fondamentales, qu’il redécouvre la vertu première de la parole alors que tout le monde avait oublié à quoi que ça servait de s’exprimer avec des mots & des gestes.A suivre ! «» mais pas avec Bruno Latour qui sera en visite sur Pluton pour éduquer ses habitants. Le plan de travail a été délégué à une disciple qui imprègne à elle seule toute la grille de France Tructrucre, c’est dire l’importance, «Pour compléter le tableau édifiant, rien de mieux qu’un neurologue pour nous apprendre que «», alors que nous, connement, pensions que c’était l’inverse.Le bilan de l’’opération, même les grains de sable nous l’envient :». Honte à celui qui a ajouté ce misérable « peut-être ». Honte à lui.Cette expérience auto-descriptive, ça va être libre expression, mais pas la guinguette :Pour le reste, voici une expérience dont le message politique est on ne peut plus clair, preuve qu’une fois de plus, même les restes des résidus d’émissions de création sont devenus des tracts politiques :Chaque mouvement de la pensée de Bruno Latour doit être salué comme un grand pas pour l’Humanité :La citation qui clôt la présentation est brève, sorte d’auto-description de l’expérience :Ce poids, y'a comme qui dirait l'impression que ça va être du lourd.

Lé choze o'dessou dé choze, en maude Bruno Latour

Un disciple : Bernard Donjon, le penseur en quinconce

Découvrez en exclusivité mondiale le dernier opuscule petit mais costaud de Bernard Donjon. Bernard Donjon repense le monde à l’aune du nouveau millénaire qui verra le vivant repartir par la porte d’entrée miraculeusement transformée en porte de sortie.

Bernard Donjon publie un conte philosophique édifiant aux Éditions des Penseurs en Quinconce, « C’est par où la sortie ? ». Pour l’achat de dix exemplaires de « C’est par où la sortie ? », les Éditions des Penseurs en Quinconce vous offrent une carte Michelin de la forêt de Rambouillet à l’échelle 20 000/1 pour apprécier pleinement chaque brindille de vivant.

Dans « C’est par où la sortie ? », Bernard Donjon s’interroge une fois de plus, mais cette fois-ci il va plus loin, il donne la réponse. Cette réponse est donnée en cadeau pour l’achat de vingt exemplaires de « C’est par où la sortie ? ». Il est impossible ici de la donner, faute d’un budget suffisant.

Mais la pensée philosophique de Bernard Donjon vous est offerte pour l’achat de seulement deux exemplaires de « C’est par où la sortie ? ». Les éditions des Penseurs en Quinconce ont eu l’Excellente idée de sortir « C’est par où la sortie ? » en deux versions, chacune ne proposant qu’une ligne sur deux du texte de Bernard Donjon, mais pas la même, si vous voyez ce que je veux dire. Vous devez jongler d’un exemplaire à l’autre quand vous arrivez à la fin de chaque ligne de « C’est par où la sortie ? ».

Une manière unique de revitaliser nos pratiques de lecture qui commençaient à s’enliser depuis quelques siècles. Bernard Donjon réinvente nos rituels, met à plat notre routine pour mieux la culbuter.





Extraits :

« Nous devons repenser le vivant avant qu’il ne soit mort. Si nous attendons notre mort pour nous repenser, nous serons mort. D’où l’intérêt de trouver au plus vite la sortie. L’époque actuelle nous invite à réfléchir à ce qu’est notre corps dans lequel nous vivons confinés. Il faut donc en sortir au plus vite, en déchirant notre enveloppe corporelle afin de placer nos organes internes à l’extérieur. »



« Enfermés chacun chez nous grâce à cette situation merveilleusement tragique, le problème que j’ai soulevé est que nous n’avons pas tous le même chez nous et qu’il est difficile en ce cas de se faire des papouilles quand on n’a pas la même maison. »



« La crise nous a coulé les pieds dans le béton pour mieux nous jeter dans le grand bain de la piscine municipale de Trévou-Tréguignec. Nous remonterons à la surface grâce au maître-nageur et à un bon marteau-piqueur, mais ne nous leurrons pas, les crises se multiplient comme des lapins, et bientôt, il y aura sur notre planète plus de crises que d’êtres vivants. »



« Sur une carte Michelin, il y a des petits traits de toutes les couleurs et de toutes tailles, mais il faut que l’humain sache que ce n’est pas avec ces œuvres d’art abstrait que l’on comprend le vivant. Le virus qui nous poursuit comme Pac-Man poursuit des pac-gommes dans un vulgaire jeu Atari des années 80, lui, il n’est pas sur la carte Michelin, ni sur l’IGN, ni même sur Google Map. J’ai donc dessiné une nouvelle carte avec des traits partout qui nous relient nous les humains entre nous et avec le reste du vivant.

Par exemple, si je souhaite me teindre les cheveux ou me faire poser une nouvelle moumoute, je ne peux pas fabriquer moi-même la teinture et tresser mes nouveaux cheveux moi-même. Je suis bien content qu’il y ait de vrais professionnels pour le faire. Donc vous voyez bien que le chemin qui nous mènera à la sortie de la crise passe par une entraide mutuelle de tout le vivant ne faisant qu’un seul corps dont on prendra bien soin du bout des pieds à la pointe de la moumoute afin d’en assurer le bon fonctionnement. »



« Nous devons continuer de couper des arbres pour sortir des livres qui tirent à la ligne et qui surfent sur les sujets d’actu pour mieux se vendre sans être lus car ce sont des purges, et pour ce faire, il est impératif de ne pas lire, même plusieurs fois, « C’est par où la sortie ? », œuvre philosophique qui a pris l’essence des arbres pour la métamorphoser en itinéraire bis menant l’autoroute de l’Humanité vers des vacances à la plage éternelles où les concours de tee-shirt mouillés fleuriront, les soirées dansantes jailliront, et les baignades au soleil foisonneront. »



« Nous vivons sur notre planète, et si nous nous enfermons chacun dans notre maison, nous allons mourir faute d’avoir passé le double des clés à nos amis les vivants qu’on a oubliés. Vous savez, nous connaissons mieux notre planète, peut-être parce qu’on y vit dessus, que notre univers, peut-être parce qu’on y vit moins, et il y a plus de chance de trouver un serrurier ouvert sur Terre que sur Vénus. »



« Mon corps libéré de son derme et affranchi de son épiderme peut enfin dialoguer avec le vivant oublié. Enfin je peux accéder à la Vérité, nous ne sommes plus seuls sur notre planète, et il est temps de mettre au centre tout ce qui ne l’était pas afin d’agrandir ce centre qui va à nouveau nous enfermer, et duquel il faudra nous libérer à nouveau. Mais quand cela finira-t-il ? C’est par où la sortie ? »



