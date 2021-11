Voilà un programme qui est aussi appétissant qu'une bonne assiette de brocolis :"Dans un monde toujours plus complexe, traversé de conflits et de luttes idéologiques, nous créons des métaphores, des images, des symboles et des mots qui forment des représentations sociales. Celles-ci permettent de questionner les tensions entre individu et société, psychologie et culture, identité et altérité, croyance et connaissance."Quand on n'a pas grand chose à partager ou à transmettre, on se repose sur une collection de concepts flous, c'est le principe du nuage de mots. Il suffit de mettre un point d'interrogation à la fin de ce blizzard lexical et on passe pour un intello.