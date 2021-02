je pense que c'est l'ad on de double click qui selon tes gouts a choisi cette pub, je n'ai pas la même, j'ai une invite pour france musique a droite ,et comment devenir producteur en bandeau central .

le plus drole c'est que le cookie pense que je suis une femme, j'essaie de réecrire un cookie ou de modifier ses valeurs, c'est tres rigolo.

je pense que le bandeau est en location et que FC ne maitrise rien aux contenus des pubs envoyées, chez le client, comme le buzz, c'est une fonction commerciale non maitrisée.

mais bon la, dans ton cas, je renegocierai le contrat avec doubleclik, insistant sur la perte de client genérée par cette agression politique.

pense a nettoyer ton pc.