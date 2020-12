Mots-clés

Alors que l'industrie médicale peine à trouver une solution à la crise sanitaire inédite, la confiance déjà relative dont elle jouissait a été encore davantage minée. Un doute profond s'est installé quant à la fiabilité des acteurs de ce secteur, accusés de manque de sérieux et de conflits d'intérêts.

La crédibilité scientifique de l'industrie médicale est atteinte. Entre experts autant médiatisés que contestés, des start-ups qui jouent la surenchère des prix ou encore les industries colossales du "big pharma", on assiste à une juxtaposition de modèles économiques qui court à sa perte.

Mais cette crise de la confiance n'est pas apparue avec la crise de la Covid. Comment en est-on arrivés là ? L’expertise médicale est-elle tombée de son piédestal en même temps qu’elle s’est industrialisée ?

À l'écoute de cette heure entière de propos généraux et de déclarations improvisées, souvent bafouillées et répétées, La pharmacie, une science du profit ? ("Entendez-vous l'éco ?" 07-10-2020), on se prend à rêver de débats à la SWR 2ou à la BBC World Serviceavec Bridget Kendall ouavec Melvyn Bragg (BBC 4) où le brassage de vide est banni et où l'auditeur ne perd pas son temps. Ou, mieux encore, à un documentaire soigneusement monté et dirigé avec des extraits d'interviews des trois invités coordonnés par une guide de doc. qui nourrirait et ferait avancer le sujet (exemple La Série doc Un grand voyage dans la famille du diamant ).Avec les débats de France Culture (quasiment la seule et unique forme de "transmission" d'informations sur la chaîne), on a toujours l'impression que la conversation est créée pour faire passer le temps.Le pédigrée des invités fait craindre pour leurs étudiants ou collaborateurs :- Nathalie Coutinet, Maître de conférences, Université Paris 13, économiste à l’université de Paris 13 Nord et chercheuse au Centre d’économie de l’université de Paris-Nord (CEPN) ;- Boris Hauray, sociologue, chargé de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)Ce dernier sociologue est d'un creux... Mais bon, c'est dans l'ordre des choses de la station.La personne la plus convaincante, qui dit des choses concrètes (notamment à propos du HIV et de l'hépatite C) et qui a bien du potentiel, rentre dans le moule et fait le consensuel en très bon communicant, il sait qu'il risque de passer pour le méchant face aux deux, pardon trois, autres :- Eric Baseilhac, Directeur des affaires économiques du Leem (Les entreprises du médicament)La présentation questionnante avec réponse incluse : "La pharmacie est-elle une science du profit ?"On est loin, très loin des documentaires de la BBC ou des tables rondes allemandes où sont concrètement évoqués le prix et les systèmes d'agréments des médicaments, la surconsommation, le rôle des médecins, les arbitrages coûts/bénéfices individuels et collectifs dans les autorisations de mise sur le marché, etc.Voir par exemple : A Cure At What Cost? [BBC 4 Sun 3 May2020 ] The Price of Life [BBC 4 Mon 04-05-2020]