Un bon numéro (enfin) à signaler dans la Conversation Scientifique du 29 avril dernier : D'où vient l'atome ? . Cet épisode fait partie d'une mini-série : "Comment a-t-on su ce que l'on sait ?", qui a pour objet de répondre à des questions simples mais importantes du point de vue du savoir en matière de science dure. Après de trop nombreux mois d'errance et de numéros peu consistants, cela fait du bien d'entendre abordé à nouveau et avec des invités de premier choix un thème qui touche à la science de la nature.Etienne Klein n'a pas grand effort à fournir pour que l'émission soit particulièrement agréable à écouter, il lui suffit de laisser mouliner ses deux invités et l'émission se tisse presque seule : Roland Lehoucq est un conférencier hors-pair, il possède un talent certain de metteur en scène (non étranger sans doute à l'attention particulière qu'il porte aux films de SF* ) pour raconter et rendre compréhensibles les scénarios d'évolution de l'Univers peu après le Big Bang, des phases plasmatiques initiales à ce qu'on appelle (à tort) la recombinaison des noyaux et des électrons, de l'état opaque de l'Univers à sa transparence à la lumière. On comprend bien en l'écoutant les raisons de l'apparence du fond diffus cosmologique, ou la formation privilégiée de certains atomes plutôt que d'autres au coeur puis dans l'explosion des étoiles...Jean-Marc Lévy-Lebond est, quant à lui, un puits de connaissance en matière d'histoire des sciences. Invité régulièrement à donner des conférences dans de nombreux lieux comme l'Institut d'Astrophysique de Paris, mais aussi sur l'antenne de France Culture, il a formé de nombreuses têtes aussi bien à la physique quantique qu'à l'histoire et à la philosophie des sciences. Certains professeurs actuels de l'ENS évoquent avec passion la façon dont Jean-Marc Lévy-Leblond allait chercher dans l'histoire des théories scientifiques un matériel unique pour frotter ses étudiants aux problèmes d'épistémologie. L'un d'eux racontait cette théorie des "particules ultra-mondaines" que JMLL avait exhumée à l'occasion d'un cours, qui fut une théorie de la gravitation concurrente de celle de Newton. Elle présupposait que le Monde était baigné d'un flux continu de particules qui choquent les corps de toute part - à la façon dont l'air exerce une pression -, et partant, elle explique que les astres massifs font simplement écran aux autres à ce bain de particules. Ainsi, si le Soleil attire la Terre, c'est parce que celle-ci ne reçoit plus de choc de ces particules ultra-mondaines dans la direction du Soleil, qui lui fait pour ainsi dire de l'ombre. Par conséquent, recevant toujours des chocs de l'autre côté, elle est attirée vers lui, d'autant plus vite que "l'ombre" que lui porte le Soleil est grande, et donc en raison inverse du carré de sa distance avec lui. Cette théorie permettait de faire les mêmes prédictions que celle de Newton sur l'effet de la gravitation dans la marche du monde céleste, quoiqu'elle était bien plus "coûteuse" ontologiquement, et qu'elle ne fut jamais prise au sérieux même de son temps.On écoutera tout au long de l'émission ces deux esprits nous entretenir avec bonheur de ce que sont les atomes.* Roland Lehoucq a consacré un certain nombre de conférences à décortiquer des films de science-fiction bien connus afin d'un tirer argument pour parler science tout court (notamment ici : https://www.youtube.com/watch?v=FRNnAeaPBMc).