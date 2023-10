2 remarques, pour abonder et prolonger :- Comme dit plus haut, ce nouvel habillage sonore a quelque chose de reposant et de discret. Nous voila enfin assez loin des tapages à tam-tam speedant de 2002 qui nous annonçaient qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Loin aussi des effets vocaux faciles et franchement niais, mi-chantés mi-murmurés, qui nous avaient un ton de branchitude parisienne. Ce nouvel habillage il peut sembler manquer un peu de relief, je ne lui vois pas d'autre défaut et d'ailleurs ça ne me dérange pas finalement. Pour en savoir plus, le site de FC nous offre un reportage sur cet- Et complément de cette plutôt bonne impression, je livre ici une sentiment général encore ténu, et comme une hypothèse qui se précise en ce moment même en écoutant Jung dans "racines du ciel" : le sentiment que la couleur radio et l'ambiance de FC, si massacrée depuis 10 ans, ferait peut-être son retour dans le style et le traitement des sujets. Je m'explique : franchement démobilisé en cette rentrée à l'écoute de la plus grande partie des "nouveautés" I mean les "nouveaux" thèmes mais aussi les noms les tronches sonores et les sujets, j'ai tout de même l'impression de voir revenir un certain calme radiophonique, un goût de l'illustration, de l'intermède. Une respiration mieux apaisée peut-être. Cet effort sur la forme, qui ne subsistait plus guère que dans de rares documentaires et dans les chemins battus de Raphy Enthoven (mais avec quel choix musical, pitié !), j'ai l'impression de l'entendre un peu plus présent. L'impression est à préciser, et je suggère aux forumeurs d'y préter attention à diverses heures de la journée, et ensuite de venir ici pour confirmer ou pour me contredire.Et de toutes façons, vu ce qu'on remarque en cette rentrée notamment avec le raccourcissement des sujets, avec l'importation de quelques voix qui ont tout à apprendre de l'esprit maison, c'est pas demain que le moulinet critique va cesser de tourner dans ce forum et ailleurs.