Pendant la grève de Radio-France, voici ma playlist personnelle (en cours d'édification) :





Ce sujet vous invite à une approche comparative de France Culture.



Créé pendant la grève illimitée de mars 2015, il portait alors un autre titre et avait un objectif qui n'a plus lieu d'être : on y proposait par le téléchargement une alternative au programme musical servi sur France Culture pendant cette grève qui dura presque un mois. Y étaient proposées une quinzaine d'émissions choisies pour leur qualité. Comme l'avenir de Radio France était en jeu ou plutôt celui de certaines de ses antennes, dans leur budget et donc dans l'organisation de leur programme, on avait saisi cette occasion pour rappeler par l'exemple que le France Culture de 2015 ne propose plus que de façon très minoritaire un programme digne de l'étiquette culturelle. Dans le même temps, nous avons suivi [DANS CET AUTRE FIL] la situation et la diffusion effective, depuis l'absence totale de communication pendant la première semaine de grève, jusqu'à l'établissement d'un discours conforme à la langue de bois des militants.



Une fois cette grève achevée et après la reprise du ronronnement a-culturel sur l'antenne de France Culture, on a jugé utile de maintenir l'existence de ce fil tout en le recyclant : la quinzaine d'émissions livrées montre par l'exemple ce que fut le programme de France Culture en d'autres temps. Elle permet de comparer ce qui est avec ce qui fut. Son destin est de continuer à fournir des exemples de ce que France savait faire et ne sait plus ou ne veut plus faire : un programme culturel de haute qualité.



Ce fil est donc ouvert aux réflexions et aux souvenirs des forumeurs. A la comparaison entre le programme culturel réussi de jadis et de maintenant (car il en subsiste quelques traces) avec le programme a-culturel et médiocre qui est devenu non seulement la situation ordinaire de France Culture, mais bel et bien l'objectif poursuivi. On pourra aussi comparer terme à terme le traitement de quelques sujets à quelques jours d'écart quand, votre radio cédant une fois de plus à la facilité, les mêmes événements du marché culturel s'y trouvent traités à quelques jours ou même quelques heures d'écart, avec parfois un même invité unique présent dans plusieurs émissions différentes, passant de France Inter à France Culture pendant la journée.

- Matinée des autres : La chasse sauvage (Patrice Freydieu 2000)

- Visages de l'intranquillité (Véronique Puchala 2003)

- Au bois lacté (Alain Trutat - 1955)

- Nuits magnétiques - Les mariniers (Josette Colin - 1993 je crois)

- Chemins de la connaissance : La bohème littéraire (2001)

- Une vie une oeuvre - Stanislas Lem (Lydia ben Ytzhack, 2005)

- La réalité dans ses lieux (Franck Venaille - 1976)

- Tire ta langue - Comment nous parle le fisc (1999)

- Le bon plaisir de Paul Fournel (1993)

- Bouche à oreille - Grimod de la Reynière (Renée Elkaïm Bollinger)

- ACR : La ballade de Calamity Jane (A. Bashung & Chloé Mons, 2005)

- Matinée des autres : Guignol, Polichinelle et les autres (S. Pillods 1990)

- L'autre scène - Système religieux de la Georgie païenne (Dgeorges Charachizé 1977)

- Mémoires du siècle - Martin Flincker (1985)

- Culture matin avec Christophe de Voogd sur le système politique des Pays-Bas (1995)

- Panorama : Joseph Roth (Michel Bydlowski 1997)

- Nouvelles du monde entier - Denis Manuel lit 'Axolotl' (1985)

- Matinées scientifiques - Le cantique des quantiques (Michel Cazenave, 1986)

- Histoires du futur - Edgar Morin (Henri Raillard - 1985)

- Lieux de mémoire - Le facteur aux champs (Jean Couturier - 1995)

- Le bon plaisir de Roland Topor (Noël Simsolo - 1986)

- Fiction - Rue du petit musc (1998) Une aventure de Marcel Prisca, policier érudit

- Profils perdus - Arnold van Gennep (Jacques Coget - 1997)

- Une vie une oeuvre - Witold Gombrowicz (Jacqueline de Roux - 1996)

+ quelques épisodes du Kamtchatka romantique de Thierry Beauchamps

