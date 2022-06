L'émission d'Antoine Garapon,est diffusée chaque semaine depuis 2005. Lui consacrer un fil en 2014 semble raisonnable, non ?En près de dix ans, cette émission a connu plusieurs formules, a vu son format passer de 60 à 30 minutes et l'on a assisté à l'apparition et la disparition de la chronique.Le magistrat Antoine Garapon commence à être un producteur historique de France Culture, à l'instar de Jean-Noël Jeanneney, et des plus anciens comme Alain Finkielkraut, Alain Veinstein et Jacques le Goff, récemment décédé. Il a exploré tous les domaines de la justice sous tous les angles avec des invités prestigieux. Qui l'écoute ? Ici àLa déclaration d'intention de l'émission : «Antoine Garapon, en professionnel de la justice qu'il est (il est secrétaire général de l'Institut des Hautes Etudes sur la Justice) maîtrise parfaitement son sujet. On le voit à sa manière de donner la parole à son invité et à sa capacité à relancer intelligemment le dialogue. Ainsi dans ce numéro intitulé La médiation familiale où Marc Juston, Président du Tribunal de grande instance de Tarascon explique le travail qui a valu à son tribunal le Prix "Balance de cristal" 2012 décerné par le Conseil de l'Europe et la Commission européenne.Pour une approche différente du droit, voir Law in Action , une émission dynamique, montée intelligemment qui change du format répété jusqu'à satiété à France Culture pour des raisons de paresse ou d'économie, on ne sait : le dialogue exclusif ou la table ronde avec 2 ou 3 invités durant 30 minutes ou une heure (voir Rebeihi, Ockrent, Adler, Jeanneney, Meyer, Veinstein, Broué, Laporte, Goumarre, Richeux, Dantzig, Trappenard, Loisy, Frydman, Deligeorges, et la liste n'est pas close).