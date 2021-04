J'écoute la matinale à midi et demi seulement.



A tout zonard tout oscar : c'est Xavier Delaporte qui a l'honneur de mon premier com' dans ce fil : il parle de synchronicité (entre une émission et ses auditeurs) là où le mot correct serait soit synchronisme, soit synchronisation.



L'agrégé de lettres qui commet le plus de fautes dans toute cette baraque préfère utiliser un mot plus pompeux que le mot adéquat. Et comme tous les incultes, il n'a pas même pensé à en vérifier le sens. La synchronicité c'est autre chose.



Il y a synchronicité quand au même moment (heure planétaire hein, allez pas me balancer Einstein dans les ripatons) quand exactement au même moment dis-je, dans une réunion secrète le Conseil d'administration de la société Ferrero vote le projet d'une ligne de pots de Nutella Collector, tandis qu'au même instant à des centaines de kilomètres de là Xav'e Delaporte émet son fameux rire bète, signe de l'euphorie chez le radioteur fonctionnarisé heureux.



Voila Xavier. La synchronicité c'est ça. Capito ?