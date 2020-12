Bonjour et bienvenue sur RFC.



L'émission d'hier soir illustre peut-être votre point de vue : l'invité Philippe Dautais présente sa lecture symbolique de la Bible, avec un mélange de hauteur de vue et de finesse psychologique. La transcendance se trouve un peu remisée au fond du tiroir, recouverte par une forme de développement personnel plus proche de la tour de Montaigne que des séminaires d'entreprise. En tous cas c'est bien ce que vous dites : une vraie pensée, qu'on peut écouter avec intérêt et non sans une certaine méfiance car on y voit aussi affleurer un type de moraline bien connu et aussi de la manipe prosélyte. Personnellement ce dernier vice ne me gène pas : l'auditeur est adulte, à même de faire son tri, avec son propre discernement et selon ses aspirations.



Tout le monde serait donc bien content s'il n'y avait cette fois encore les généralités de Frédéric Lenoir envoyées avec un air béat et focalisées sur des thèmes tendance : Jung, le bouddhisme. Très visible quand il place la question de "Marie" (rassurez-vous c’est une question d’auditrice). A cette question sur la transmigration, notre spécialiste de la pensée religieuse, visiblement bloqué sur les religions constituées, chérissant le bouddhisme et l'islam autant que la philosophie universitaire, et attribuant l’origine de la transmigration aux religions orientales, semble ignorer complètement que la croyance en la transmigration des âmes est quasi-universelle dès qu'on sort un peu du monde moderne. Cazenave n’aurait pas loupé ça. Or à ce moment du débat, autour de la table ils ne sont plus deux mais 3. Et l'hiatus entre le producteur et l'invité devient franchement inconfortable pour l'auditeur qui constate que Leili Anvar remonte d'un seul coup le niveau de l'échange, et pas seulement : le niveau radiophonique aussi. La voix et le ton sont à la fois plus sages et plus sûrs. Le ton béat disparait et les généralités laissent la place à des remarques précises. Est-ce une expérience d'enseignant, ou une meilleure habitude de la discussion de haut niveau ? Ou tout simplement une exigence intellectuelle placée un cran plus loin ? En tous cas, dans cette deuxième partie on voit se profiler et pas qu'un peu le spectre de l'erreur de casting : visiblement l'art du second cuistot est mieux à même de nous affiner le plat, et de nous l'offrir ce fameux pont vers la pensée de l'invité. Dans ce cas, pourquoi faut-il se farcir les remarques mode et le ton béat de Lenoir ? En clair : je regrette qu’on n’ait pas confié l’émission à Anvar qui, elle, se montre capable d’une profondeur à la Cazenave.



Bien sûr il n'y a pas de quoi s'arracher les cheveux ni même les écouteurs. On n'est pas chez les super-auto-centrés comme Enthoven ou Laurentin. Et malgré ses questions un peu re-bouclées sur elles-mêmes, après tout Lenoir ne pompe pas trop le temps de parole de l'invité. Sauf qu'on s'en passerait, finalement, très bien. Alors que faire ? Eh bien pour les RacinesduCiel (une fois de plus) c'est peut-être à l'auditeur de prendre ses ciseaux numériques et de refaire lui-même le montage. Retoucher. Couper sans falsifier. Inverser 2 phrases. Et surtout, amputer des interventions de Lenoir. Bref ce que faisait l’équipe des Vivants&lesDieux. C'est ça le France Culture de l'ère numérique : plus le montage est facile, moins ils en font. Remarquez, ça s’explique peut-être par la peur de trop en faire (je dis ça sérieusement). En tous cas, depuis que la station privilégie le direct, c'est l'auditeur qui se farcit le montage ake son équipement perso, Audacity ou MP3DirectCut, puisque c'est tout autant l'ère du numérique à la maison. L'auditeur se fait son propre mp3, quand même moins lourdingue, moins pro aussi bien sûr car il y aura toujours quelques transitions abruptes ou quelque départ de réponse auto-satisfaite résistant au coup de gomme numérique. Mais allégé des bourdes, ou ici, des questions tartignolles de Lenoir qui sachons-le, ne sont pas expédiées à la poubelle mais soigneusement archivées dans une annexe mp3 elle-même rangée dans le répertoire "horreur radiophonique".



Tout ceci, écrit sans amertume ni méchanceté : car le bonhomme, à la fois capé, placé, et si visiblement pétri de cette sagesse qui autorise la sérénité (comme le prouve sa sortie sur "l'Ego") est à l'abri de l'amertume qu'une injuste critique pourrait lui causer. Pas comme Jean Lebrun quoi, qui avant la fin de la 2ème phrase aurait déjà sorti le crucifix contre le satan critique.