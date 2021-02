identité

Le programme de cette semaine dans la Fabrique est consternant, comme l'était celui de la semaine précédente. Le sujet : "Les grands hommes". Précisément, c'est un sujet "poussière & soldats de plomb" pour reprendre l'élégante caricature que Trollenbert nous a faite sur les amateurs d'histoire. Une fois de plus, l'équipe Laurentin va traiter ce sujet à sa manière, c'est-à-dire en le détournant :- Lundi : une revendication pour la "femme du soldat inconnu". Ca commence bien : la dérive féministe dans toute sa splendeur.- Mardi : la mémoire de Jean Jaurès. Un bon coup de romantisme révolutionnaire avec soupe servie au martyr, ici individuel par quel miracle ah mais oui suis-je bête : piske c'est les grands hommes, y aura pas de massacre à la clé, alors on se rabat sur un sacrifié individuel ch'est bon cha coco. Des apprentis-comédiens d'une école de cabotinage narcissique (car la dérive du cours Florent est au moins aussi notoire que celle du CNSAD) s'affichent en pleine dérive publique en gueulant du Jaurès. Et pourquoi des apprentis comédiens au fait, pourquoi pas des vrais, des rompus au service du texte, plutôt que des qui veulent se pousser du coude ? Peu importe le pourquoi, leur "prestation" estJE COUPE !!- Mercredi : le Panthéon. Surprise !!!! Car on est dans le sujet, exactement ... mais au fait c'est un sujet "poussière & soldats de plomb" hein camy. Enfin passons, à part ça il y a un HIC : en fait le sujet sur le Panthéon, il a déjà été fait dans "Lieux de mémoire" en 1996, avec un documentaire bien réussi, signé Pascale Lismonde. Est-ce que ça empêche de traiter de nouveau la chose ? Eh non, certainement pas, d'ailleurs c'est bien une autre forme radiophonique qui sera employée, celle des promenades parisiennes de la Fabrique qui d'ordinaire sont assez réussies un peu comme l'émission "20 000 lieues sur la terre" le samedi matin sur Espace2 (Radio suisse romande cf fil esspécial sur ce même forum). Sauf qu'on constate que pour le moment, au 3ème jour de la semaine thématique, il n'y a toujours rien de nouveau à l'horizon, sinon un vieux sujet traité de façon up to date.Mais passons : le meilleur est à venir. Enfin le meilleur, je me comprends ...- Jeudi : le musée de l'histoire. Là on y est à plein. De l'actu culturelle. La soupe servie à l'action officielle du ministère. Et d'ailleurs pourquoi pas ?? Sauf qu'on n'y parle pas de grands hommes, on est simplement dans la nième mouture de la critique de l'histoire officielle et du roman national, qui n'était pas ce qu'il était tout en étant autre chose mais pas ce qu'il fallait et finalement c'était plutôt ... et du coup en vérité si on replace dans un contexte plus large eh bien ça sera... euh ah puis il s'agit de contester la vision de Sarko hosannah là tout le monde est d'accord : vive le déclin de la France là au moins ça enrichit le débat avec une bonne louche de "problématique de l'" ch'est bon cha... et une minute plus tard c'est la, manque plus queet pis aprèset là on aura le carré d'as des idées reçues que nous fourgue FC en 2009Bref on se demande pourquoi cette semaine ne se serait pas plutôt intitulée "Avatars du roman national". Remarquez, à l'écoute ça n'aurait pas été moins con pour autant hein. En tous cas, de placer toute cette soupe dans une série "Grands hommes", ça ne fait que montrer une fois de plus la dramatique absence de pertinence du chef-cuistot qui fait son beurre en gâtant la sauce.Récapitulons : en quoi le sujet des Grands Hommes a-t-il été traité, que ce soit par la réflexion ou par l'évocation, par le débat ou par l'exemple, par l'analyse ou par le tableau historique ?Réponse : il ne l'a pas été. Comme chaque semaine, sur les 4 points de vue choisis, il y en a un qui est clairement soupard-actu, un autre bien anecdotique et hors sujet, 2 de militants, et un qui est une pâle reconstitution de ce que cette radio sait faire (notez que ça fait 5 pour 4 émissions car il y en a une qui cumule).Autour de la notion et des exemples de Grands Hommes, on pouvait rêver des tas de choses, je sais pas moi du débat sur le sens de l'expression, par exemple comme ceux qu'on faisait jadis entre Nora et Rebérioux, ou bien en cuisinant un peu des historiens de plusieurs générations ou de plusieurs écoles, et de voir si l'expression a encore du sens pour eux, certainement, et puis l'histoire du concept lui-même. Alors , les "grands hommes" qu'est-ce que ça veut encore dire, et qu'en auraient à dire Veyne, Ladurie, Jeanneney, LeGoff, Prochasson, Ory, Farge, Rioux, Verdon, Muchembled et combien d'autres ? Et même tiens, Jean Lebrun, je suis certain que son avis aurait été des plus passionnants. Mais non : l'histoire qu'on fabrique chez Laurentin c'est toujours la même, c'est toujours les pistes les plus éculées, les plus idéologiques, et surtout les plus faciles et donc les plus prévisibles. C'est pas la fabrique de l'histoire c'est la fabrique du ron-ron. Cette radio est imbouffable.Je ne connais qu'une seule autre émission de FC qui est capable de saboter toute sa semaine en traitant aussi mal d'un thème pourtant librement choisi. Cette autre émission qui passe maintenant à la casserole du fil consacré à la tranche 7h-12h, c'est "Les nouveaux chemins de la connaissance". Je renvoie donc en complément au même fil, ainsi qu'à un autre où on pourra analyser en profondeur ce qu'il y a de bon et de moins bon dans les NCDC, donc en gros comment Raphy parvient à dégrader d'un même coup à la fois ses dons et notre radio.