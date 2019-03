Nous vl’a beaux !



Ah, ca les démange, les zautorités du service public, d’avoir la peau du service religieux du dimanche matin ! Le jour du Seigneur sur la tévé, à la poubelle ! Place aux émissions sportives, au télé-achat, à la civilisation ! Pareil sur France Culture ! Comment, pas assez de débats truqués comme au catch, d’information à peine correcte (ce n’est pas parce que la concurrence est d’une indigence abyssale qu’il faut se pousser du col, M. Noix de Muscade !). Allez, on va vous en donner ! A la pelle !



eh bien non, Môssieur D’Arvor, le dimanche, je n’attends pas la même soupe tiédasse que vous remuez toute la semaine, j’attends un moment de spiritualité, de recul, de méditation. Moi qui suis à l’âge d’homme passé à la Réforme et ai quitté mon catholicisme natal, il n’y a rien que j’aime tant que d’aller à la rencontre de l’Autre. J’aime la finesse et la profondeur de Maison d’étude. J’aime le regard civilisationnel de Cultures d’Islam. j’adore la richesse christologique et le sens particulier du sacré que possèdent les orthodoxes et dont Chrysostallis est un merveilleux passeur. Je ne loupe évidemment pas le service protestant, pas plus que l’émission rationaliste, et, quand je le peux, je prête toujours une oreille attentive aux homélies de la Messe. Le Carême Catholique et Protestant était toujours un moment privilégié de mes après-midis studieux dans la bureau familial. M’en voir privé pour du sous-sous Martel m’est insupportable.