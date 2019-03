Les journaux et la rédaction de FC

Le journal de FC est de plus en plus un journal d'opinion. De façon peut-être encore plus nette depuis la reprise de septembre, on y sent un usage lourdement préférentiel de certains thèmes. Un forum comme celui-ci n'a ni la vocation ni les moyens d'une étude en profondeur, qui nécessiterait un inventaire rigoureux et une analyse de contenu. On peut parier aussi que ceux des auditeurs qui remplacent la comprenette par la calculette ne viendront pas s'y frotter.Alors que faire ? Quelle foi accorder à des journaux qui ne nous informent d'abord que sur des thèmes choisis, et ensuite d'une façon discutable, selon un principe de manipulation en deux temps déjà bien éprouvé ? Parce que la dérive apparait en premier lieu dans le choix des thèmes que traite le journal de FC, on en commence ici l'inventaire, qui sera un sujet à suivre et fil rouge de ce fil de discussion :=====================================================================================================================================1) Annoncé en ouverture : les profits des banques + mouvements sociaux dans 1 entreprise en difficulté + voyage de nicolas sarkozy en Haïti2) Ces 3 sujets sont traités dans le journal de 7h, plus d'autres ; on trouve donc dans l'ordre chronologique des 12' :- profits des banques- mouvements sociaux dans 3 entreprises en difficulté- insécurité à l'école (une brève qui introduit le sujet des matins)- affaire d'espionnage commis par EdF sur Greenpeace- nouvelles des 5 ex-détenus français à Guantanamo ; l'affaire est devant la justice- voyage-éclair de nicolas sarkozy en Haïti ; déclaration du président d'Haïtien : le peuple haïtien refuse d'avance tout impérialisme sous couvert d'aide à la reconstruction (USA et Canada ici explicitement visés).- situation internationale : retour de tension entre Syrie et Israel + déclaration du Hezbollah pour avertissement à Israël + réouverture de l'Embassade américaine en Syrie + état présent du conflit en Afghanistan, cette dernière info m'a semblé bien floue ou creuse à la manière de jadis (et peut-être maintenant encore ?) sur France-Info- météo pour la journée3) Remarques sur le traitement : le ton semble neutre et le contenu se présente comme factuel. Mais on peut aussi entendre du jugement implicite. Certes, sauf dans les témoignages de salariés, et la déclaration du juge pour l'affaire GreenPeace vs EdF (j'invite à écouter cette déclaration enregistrée, qu'on peut qualifier d'outrancière) il ne s'agit pas d'injonction trop lourdement assénée nous disant exactement ce qu'on doit penser. N'empêche que dans l'ensemble, ce journal est un petit festival d'accusation ciblant : les banques, le patronat, 2 grosses entreprises nationales françaises. Dans le même temps on soutient les mouvement sociaux. Les premiers ne me sont pas spécialement sympathiques, quant aux seconds je n'ai pas trop d'effort à faire pour en comprendre les motivations. Reste qu'avec cette histoire 100 fois racontée, je ne me sens guère informé sur ce qui se passe vraiment dans l'économie du pays, il faut dire qu'avec la douzaine de magazines qu'on nous propose sur FC chaque semaine sur le sujet éco-politique, il y aura largement de quoi se rattraper...Dans l'ensemble, je ne sais pas trop comment évaluer la partie "politique internationale" (2' sur les 12 que dure l'ensemble). Mais concernant l'info intérieure à laquelle j'ajoute le sujet Haïti, je pense qu'on y trouve une série assez caractéristique de critique idéologico-morale qui, in fine, caviarde la démarche d'information ; avec cà et là quelques traits bien connus de l'enveloppe morale dans la middle-intelligentsia française (notamment la brève sur l'attente des parents ayant adopté des enfants Haïtiens, l'image de l'enfant dans cette couche sociale étant en soi un beau sujet d'étude).Précision : je ne dis pas que ce qu'on entend est faux, ni même injustifié, je ne dis pas non plus que ce qu'on nous propose devrait être passé sous silence. Mais je me demande comment je pourrais ne pas remarquer ces choix typiques d'un journal d'opinion focalisé sur les thèmes récurrents de la lutte sociale, et qui sous prétexte d'information, envoie à la pelle de l'enquête à charge + du jugement moral-idéologique plus ou moins implicite, et joue de ce story-telling qu'on pratique à haute dose sur FC tout en nous rappelant régulièrement qu'il faut s'en méfier comme de la peste.=====================================================================================================================================