Il y a 3,8 milliards d'années, la vie apparaissait. Depuis leur émergence évolutive beaucoup plus récente, les humains ont représenté, sans en avoir conscience, un maillon des multiples écosystèmes au sein desquels ils s’installaient. Ces espèces et ces environnements qui les entouraient leur fournissaient cadre de vie et ressources mais suscitaient aussi étonnements et peurs. De quoi nourrir l'imaginaire.



Qu'ils soient végétaux, animaux, minéraux ou encore microscopiques, les autres maillons des écosystèmes sont vénérés ou honnis et nourrissent arts, croyances, légendes, superstitions, tabous, mais aussi le besoin de comprendre. Depuis la révolution industrielle, nombre d'humains ne se considèrent plus comme un maillon des écosystèmes. Nous savons aujourd'hui qu'il va falloir changer cela.

*******************

La séquence de trois minutes Le Monde vivant confiée à Bruno David, "Paléontologue et biologiste, président du Muséum national d'Histoire naturelle ", a été lancée le 24 août 2020 avec le numéro Pas si bête, le corbeau ! Son projet :Il semble qu'il ait fallu un moment de rodage pour que l'émission corresponde à son objet déclaré. Plusieurs mentions très moyennement appréciatives des premières émissions ont été publiées sur ce forum, ici et là . Mais on voit depuis plusieurs semaines un éloignement du style chronique à l'humour vaseux dans le genre habituel de FC au profit d'une écriture moins anecdotique et plus scientifique digne d'un directeur du Museum. Recensions de bons numéros à suivre.