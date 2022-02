Monsieur [Madame], qui aspirez aux plus élevées des charges exécutives,



Nous, assemblée d'internautes émanant d'un forum électronique, souhaitons vous porter le message suivant :



Nous sommes les auditeurs d'un média naguère d'exception, une chaîne de radio du service public qui nous fut un abreuvoir inestimable au savoir universel, France Culture.



"Nous fut", car en dix ans, cette enceinte magnifique de la connaissance et de la découverte a changé radicalement d'objet, d'ambition, de nature. Peut-être est-il apparu, à l'occasion de quelque évaluation des performances de la station, qu'à la fin des années 90, France Culture échouait dans sa mission principale : celle d'être un vecteur de culture et de connaissance. Qu'il convenait, partant, d'en redessiner les traits essentiels, pour que ses buts soient au mieux atteints, et que sans doute l'on pourrait à cet effet en affadir la substance pour la faire mieux passer.



Toujours est-il qu'aujourd'hui, depuis l'époque de la direction de M. Borzeix - et peu en importe au fond les raisons -, les programmes de cette antenne nous paraissent défigurés.



Un ancien directeur, M. Jaigu, très récemment décédé, avait pour France Culture une ambition démesurée. Il disait parier sur l'intelligence de l'auditeur, et cela faisait sa fierté qu'on entendît parler aux heures de grande écoute, des sciences, d'ethnologie, d'histoire ou de littérature. Cela est aujourd'hui inconcevable, sur cette antenne, de la confidence-même de son actuel directeur.



Bien au contraire, l'ambition qu'arbore France Culture est ces jours-ci minutieusement mesurée, et surtout mesurable : le Contrat d'Orientation et de Moyens qui lie la radio à son ministère de tutelle, lisible sur son site, mentionne très nettement la progression de l'audience comme indicateur prioritaire. M. Jean-Luc Hees, directeur de Radio France, y faisait d'ailleurs une référence directe lors de son audition devant une commission du Sénat d'octobre 2010 : "[...]pour France Culture, priorité a été donnée à la lisibilité de la grille et l'audience cumulée, à hauteur de 8,1 % sur trois semaines en 2009, a été satisfaisante ; la cible avait été fixée à 7,8 % ;".



Dire cela, c'est tout dire, ou presque : la volonté de diffuser de la culture s'est dissoute dans une simple volonté de diffuser. Quoi, est une question subalterne. Et dans les faits, France Culture est devenue une radio remarquablement normale [en aparté : pas forcément une formule adaptée pour l'envoi au candidat socialiste !]. L'information, l'actualité, le fameux décryptage du "monde qui nous entoure", qui meuble l'essentiel du temps d'antenne des radios à vocation généraliste, y occupe désormais une place considérable.



Les heures de grande écoute y sont presque entièrement dévolues, et quand de culture il s'agit encore, c'est par la voie de l'actualité culturelle, plutôt que par celle du fond et de l'essentiel, pourtant, de ce qui devrait se transmettre quand on veut faire civilisation.



Ce type de radio, que nous propose de plus en plus France Culture, c'est le décalque de ce que toute la bande FM généraliste propose déjà, y compris sur les ondes de Radio France. L'actualité, l'instantané, l'émission de flux ont relégué la transmission du savoir, l'édification de l'auditoire et les émissions de stock, aux cases horaires d'un auditorat tenu pour très spécifique.



Bien sûr, de nombreux îlots, et même concédons-le, des pans entiers d'une production des plus estimable en garnit encore la grille, ce dont notre forum, Regards sur France Culture (regardfc.1fr1.net) se fait l'écho et le laudateur. Mais la raison pour laquelle ces délectables jardins sont devenus les enclos d'une réserve protégée car en voie de disparition, cela nous demeure un mystère.



Vous-même, qui avez été l'invité[e] de cette chaîne [à plusieurs occasions], y avez-vous peut-être été étonné[e], démenti[e], déçu[e] de ce qu'étais la réalité de cette chaîne ?



Puisque vous prétendez au mandat du peuple français, l'occasion de s'adresser à vous n'a jamais été si justifiée : pourriez-vous nous faire part de ce que vous pensez des missions de France Culture, du chemin qu'elle a emprunté au cours de la décennie, et de son état actuel ? Nous diriez-vous quels buts lui assignerait un ministre de la culture sous votre mandat, à l'occasion du renouvellement de ce contrat qui engage Radio France ? Pensez-vous, comme nous le croyons, que la France soit en mesure, aujourd'hui encore, de se doter d'un véritable instrument de diffusion de la culture, et que France Culture puisse à nouveau poursuivre pleinement de tels buts ?



Enfin, si vous donnez suite à ce message, que nous envoyons à tous les candidats, nous autorisez-vous à reproduire votre réponse sur notre forum ?





Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur [Madame], nos très respectueuses salutations.





Pour le forum Regards sur France Culture, xxx, xxx, xxx