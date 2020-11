« ...et surtout enfin la chose qui était la plus importante c’était les les chaussures. Les chaussures du personnage, quel que soit le personnage c’est pour moi, c’est-à-dire c’est comment vous allez marcher, comment vous allez euh et ça c’est très important par rapport à ce que disait Dominique Valadié tout à l’heure c’est ça c’est assez marrant parce que on a tous des façons assez marrantes de raconter comment les choses vous traversent quand on est acteur euh franchement moi je je j’suis dans un rapport qui est très terrien en fait euuuuh pas du tout euh euf j’suis v’nue comme ça c’est-à-dire que dans les écoles on vous enseigne pas forcément ça mais après le principe d’un artiste il fait une école et après tout l’principe c’est de euh se défaire de tout c’qu’il a appris pour pouvoir euh pour pouvoir euh laisser libre court à son intuition eeeet eeet c’est ça qui fait que ça fff fonctionne en fait a-apparaît quelque chose de vrai quelque chose de la vérité de l’être et je pense que c’est ça qui touche les gens et euh et donc moi les chaussures c’est un élément qui est primordial et et je commence te te souvent les les les costumeuh en pensant aux chaussures en fait. »

: Nous mettons en valeur avec méticulosité une partie des immenses et fascinantes puissances du vide qui nous entourent.Suite de la scène 1 , de la scène 1 , de la scène 1 et de la scène 1 La série tévé dont il convient de cirer les pompes, on en a pas encore parlé. « Eh bien c’est maintenant » annonce le maître du business. Il était temps, l’Actrice est venue pour ça, et pas pour raconter n’importe quoi sur n’importe quel sujet, pas de ça ici les zouzous.« On commence par la fin, continue le cireur de pompes, alors comment se sont passés les adieux de l’Âctrice avec son personnage ? », car c’est la dernière saison de la série dont je rappelle que la pub est faite ici.La réponse, elle comble toutes nos espérances. J’adôôôre.« Biiiin oui alors j’ai vécu pendant quinze ans avec cette Laure Berthaud qui est dev’nue qui est devenue biiiin biiin mon personnage qui évidemment que j’ai incarné le plus longtemps et je pense pas que j’aurai d’autre expérience de de du même typeuh. En tout cas comme c’est la première si jamais je rev’nais et qui m’aient couvert quinze ans avec quelqu’un d’autre eh bien euh... ça rest’ra la première (Mamam’ a confirmé en riant, cirage oblige) euh c’est euh c’est quelque chose qui est en marche depuis longtemps le le fait d’arrêter euh... »Même avec les euh et les bébégaigaiements nombreux et avariés, la broderie autour du thème de « c’est la fin de la série, tout ce qui a commencé doit finir et patati et patatarte... » reste simple, mais riche en absence d’anecdotes. Les interviews promo données à la chaîne par les artiss’ dans les chambres d’hôtel de luxe sont tout aussi consistantes.Mais l’Actrîîce remonte le moral de ses fans (donc le mien) grâce à ce raisonnement complexe : la fin de la série, c’est comme quand on prend un bain, faut savoir s’arrêter avant que ça déborde bon bin euh, mais la technologie moderne nous autorise à revoir tout pour finalement tout recommencer du début, comme ça c’est jamais fini.La conclusion, on aurait pu la caser aussi pour la double nécro de tout à l’heure : « tout a une fin et on va faire aut’chose quoi c’est ça qui est supereuh intéressant, on a fait un peu l’tour j’trouveuh... »Mais, cling, scoop extraordinaire, l’aCtriss a tourné un docu sur le tournage. Vous savez, un docu pareil à ceux qu’on trouve en bonus sur les dévédés où tout le monde il est génial et que tout fut great et amaaaazing. Et là, le Grand Mamamouchi sursaute, d’un coup, il a un trou de mémoire et il se croit sur le plateau d’une chaîne info, il lance le breaking news :« Info exclusive Business culturel », balance-t-il à toute vapeur : un docu sur la série !L’acTrîsse bégaie, mais d’émotion cette fois-ci. Elle s’attendait pas à un tel barouf pour un bonus promo, et elle répète ce qu’elle venait de dire trente secondes avant, mais en bégayant mieux. On lui sort le tapis rouge, elle fonce dessus en se prenant un peu les pieds, mais c’est pas grave on fait semblant d’avoir rien vu.Son docu est du boulot d’investigation. Elle est allée interroger les actrissteurs qui jouaient dedans la série depuis le début, « ceux du départ ».« Ceux du dépaaaaart », répète bouche bêêêê le Mamamouch’.Puis, tout à trac, nappe de synthé qui personnellement m’a fait sauter au plafond, que j’ai haut mais je vais pas digresser, c’est pas mon genre. C’était le générique de la série, et je l’ai apparemment perçu de traviole parce qu’il « plonge d’emblée dans une ambiance ». Je vais quand même pas lâcher le plafond et creuser un trou pour faire une piscine.Le Mam’ il compare la nappe qui fait sursauter à son générique à lui, qui plonge aussi dans une ambiance de qualité comme vous pouvez le constater.Mamam’, il roule le tapis rouge, le range à côté de Bruno-Jésus Latour, qui est crucifié contre le mur du studio, si je puis me permettre ce rappel christique. Puis, il sort la boîte à cirage rangée dans le dossier de presse qu’il nous lit avec application avec sa bouche tout en appliquant sur l’actRîss une couche de cirage avec sa main droite, une autre avec sa gauche, et deux autres avec ses pieds : « ...faut dire qu’cette série est diffusée dans cent pays, euh qu’elle est reconnue internationalement, y’avait eu un Nemmy Euh-Ouarde en en 2015 eum donc c’est tout toute une aventure mais au tout début, comment est-ce que vous zavez rrrencontré, j’sais pas si c’est l’bon terme, votre personnage ?- Ça s’est fait en deux étapes parce que euh on avait tourné un premier euh un premier euh pilote qui n’a pas été diffusé et qui s’appelait... »Une aventure unique pour cette série : un pilote, puis une série, avec des personnages récurrents. Unique je vous dis. Encore que « récurrent, je n’aime pas ce mot en fait à chaque fois je vois le mot je vois la publicité avec...- Une éponge un peu, coupe le Mam’, c’est ça, ouais.- … la publicité avec le truc qui raye l’émail vous savez le à chaque fois j’vois ça donc j’aime pas…- C’est clair.- ...donc je dis ‘les héros’. Euuh ils avaient ils avaient donc proposé de faire ça avec vingt personnages-euuuuuh-héros (rire du Mam’) et euuuuh et en fait euuuuuuuuuuuh bin ça ne ça n’ ça n’tenait pas exactement euuuh debout en fait le le pilote du coup ils ont décidé d’extraire les personnages qui les intéressaient de ce pilote et ils ont écrit pour des acteurs précis…. »L’histoire de cette série est absolument unique. On en apprend des trucs, « et d’une certaine façon c’est assez marrant » parce que les gens qui font des séries il font que ça alors que les acteurs, il arrivent, ils tournent devant la caméra, et hop, pouf pouf tralala, ils font aussi autre chose à côté, comme du théâtre par exemple, parce qu’il se trouve que ce sont des acteurs, voire des comédiens.Une idée originale de génie, bien qu’usée : les auteurs dialoguent avec les acteurs. Une idée géniale, j’insiste, parce que l’idée vient de notre invitée, sans qui rien ne serait arrivé, sans qui la Terre tournerait moins bien, alors que là, grâce à elle, elle tourne sans rayer l’émail.Autre idée originale, made in US : il faut écrire l’histoire pour les personnages et pas l’inverse, « et ça a complètement voilà. »Enfin en gros, ce qu’elle dit , elle « le dit dans le documentaire ».Maintenant, l’élaboration de son personnage de la série, qui « est une évolution qui s’est faite petitap’tit » qui aboutit à la théorie dite « de la godasse ». J’ââââdore.C’est reparti pour la masterclass. Les jeunes, prenez-en de la graine.La grande artiste a sorti de son sac des idées très originales et précises, puis elle a pris un rouleau compresseur et elle a bien tout aplati.La tirade qui clôture notre scène 1, la tirade dite « des godasses », montre l’admirable capacité de l’Artîîîste à commencer des phrases sans jamais les terminer. Enfin en admettant dans un grand moment d’indulgence que les phrases suivantes soient des phrases, si vous voyez c’que j’veux dire. Un vrai labyrinthe truffé de culs-de-sac.Le Mamouche remarque que « porter des vêtements, c’est quelque chose de très physique ». Il aurait pu rajouter, mais il s’est retenu, que penser c’est quelque chose de très mental.Oui, c’est très « physiiiiiiqueuuuuuh. Par exemple si vous devez jouer Richard III moi si je devais jouer Richard III je sais que je mettrais quelque chose dans ma chaussure pour me gêner en fait c’est-à-dire que je prends ça parce qu’il boite et tout ça il est difforme donc euh mais et donc y’a des acteurs qui disent non ils veulent y penser donc ils intellectualisent et ils vont fff jouer qu’ils moi j’ai pas envie d’y penser en fait j’ai envie que ça que ça soit présent sans que j’aie sans que mon esprit a se concentrer la-dessus et voilà donc c’est c’est c’est pour ça qu’les chaussures c’est important. »Le coup des godasses, il faut y mettre hélas un léger bémol. Pour une actriss' qui affirme en même temps avoir appris à oublier ses apprentissages, c'est gonflé de chez gonflé, car cette histoire de chaussures, c'est un exercice tout ce qu'il y a de bateau sur l'eau et de stanislavskien dans les écoles de théâtre.De là à laisser supposer que c'est une invention personnelle, il n'y a qu'un pas, qui a été franchi avec des chaussures de chantier..../...