"Les bons conseils du Moyen Âge

- Gouverner autrement, l'exemple des rois Francs

- Réformer mais écouter les doléances

Par la contrainte ou par le consentement, comment le pouvoir royal faisait-il passer ses décisions politiques au Moyen Âge ? Michelle Bubenicek et Marie Dejoux décryptent les grandes enquêtes, les suppliques et autres formes de doléances politiques pour comprendre la manière dont les gouvernants et les gouvernés communiquent et négocient.

- Leçons de tolérance

Misogynie, xénophobie, et croisades contre les hérétiques, le Moyen Âge était-il aussi intolérant qu'on le croit ? Les temps médiévaux auraient-ils des leçons de tolérance à nous donner ?

- Jouvencelles, jouvenceaux, le Moyen Âge vous donne ses conseils pour être les plus belles et les plus beaux !"

