je possède un galaxy SII, sans abonnement internet mais en connexion wifi, d'hab je cliquais sur le troisième pictogramme d'une émission, ça me demandait mon compte, je m'identifiais et ensuite je confirmais mon numéro de téléphone et l'émission était téléchargée, je la retrouvais après connexion dans "musique" et je pouvais l'écouter quand bon me semblait.

Maintenant le troisième pictogramme a disparu, et je ne sais plus télécharger une émission, à mon grand regret !

quelqu'un pourrait il me donner la nouvelle marche à suivre pour télécharger une émission sur son smartphone ?

dommage que F.C ne nous donne pas la marche à suivre !