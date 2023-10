Aujourd’hui mes oreilles sont parties en immersion dans une émission à France Cu, « Être & savoir », une émission éducative sur l’être et le savoir. L’objectif : tenir le plus longtemps possible. C’est la dure loi des reporters de l’extrême.



16 octobre, « 16 octobre 2023 : quel soutien apporter aux enseignants ? »

Nous n’aurons pas la réponse, parce que la question est un peu con, comme un bandeau de chaîne info. Par contre, nous aurons :

- au début une longue présentation d’un docu diffusé sur France 2, diffusion suivie d'un débat (= du France Cu en mieux ?)

- témoignages de deux professeurs

Le point commun : invités à ego surdimentionné, donc nickel pour France Cu. Les ressentis vont pouvoir se succéder aux « moi je je moi je moi », et « moi j’ai fait dans ma classe », et « moi mes élèves à moi y m’ont dit ». Les deux professeurs pointent régulièrement dans les médias, ils y développent leur ego au détriment des auditeurs qui sont invités à se prosterner et à admirer ces vies de saints.

La documentariste made in France 2, elle, raconte au début comment qu’elle a fait le docu, ce qui est tout simplement passionnant.

Amorce de la productrice « Moi je voulais en parler parce que c’est un travail très sérieux… » La classe (niveau 4ème ?).

Début de réponse : « Oui euuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh en fait euuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh je me suis immergée euuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh dans le collège euuuuuuh après l’attentat euuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh en fait ça a été un processusseuh un peu euh un peu long euuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu…. »

Bon, on arrête là, c’est calamiteux, il paraît que les micros ont porté plainte pour maltraitance.

Après ces trois minutes de blabla dont 2/3 de euh, extrait du docu, forcément, et ensuite étalage d’ego des deux professeurs.

Le contenu est du rabâchage pur et simple : accusation des popolitiques qui font que cracher sur les profs. Ils devraient venir voir, et même s’immerger dedans le métier pour se rendre compte que ce travail, eh bien c’est un travail, et puis en plus le prof il doit régler tous les problèmes de la société (terrorisme, protection de la laïcité, défendre les valeurs de la République, cultiver les euh dans les émissions à France Cu…). Mais merde, un prof, c’est pas un héros Marvel !

Après c’est le long développement personnel du moi je moi moi je je.

Insupportable. Ces quelques profs qui tapissent les médias de leurs propos égocentrés ne veulent qu’une chose : qu’on les aime. Mais qu’on les aime en tant que profs ou en tant que moi moi je moi je ?

D’après vous ?

Comme les invités à France Cu sont toujours invités à étaler leur moi parce que c’est plein d’émotion, et que l’émotion, ça s’vend mieux que le savoir, les connaissances et la création (radio par exemple), l’émission respecte le cahier des charges de la chaîne : faire de la promo (ici docu d’France 2) et laisser étaler l’égo d’invités qui en ont tellement à revendre qu’ils veulent en servir au monde entier.

On pourra toujours dire que l’image des professeurs donnée dans l’émission n’est pas très bonne (ce sont juste deux personnes qui se regardent dans un miroir).

Quel professeur normalement constitué pourrait écouter cet étalage d’idées et d’impressions déjà mille fois rebattues à la tévé/radio, surtout autour du 16 octobre dernier ?

C’est exactement ce que recherchent les émissions à France Cu. Quand vous ouvrez la radio et que ça commence, vous savez d’avance ce que vous allez entendre, car les gens qui causent dans le micro sortent exactement ce que vous êtes venus entendre.

Donc, à part chercher, et trouver, votre biais de confirmation, ces émissions ne servent strictement à rien.

Comme il m’a été impossible d’écouter l’entièreté de l’émission parce que faut pas pousser mémé dans les orties, l'extrême ça va cinq minutes, France Cu m’offre un bouquet de citations avec les pensées les plus profondes des invités, nettoyées de leurs bégaiements et de leur surcharge de euh :

« Je n'ai pas l'impression qu'on s'autocensure, même si je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Quand c'est au programme, on en parle. Après, c'est comment on en parle et comment on s'autorise à en parler »

« Il y a un grand décalage entre ce que nous vivons dans nos établissements et la parole publique, politique, qui n'est pas très bienveillante. Si la société se sent autorisée à critiquer en permanence les pédagogues que nous sommes, c'est parce que le politique l'autorise »

« Finalement, quand il y a des espaces dédiés, le dialogue opère. Le problème, c'est d'avoir ces espaces »

Ça vous rappelle quelque chose ? Normal, vous l’avez déjà entendu mille fois. C’est la magie France Cu.