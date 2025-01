En effet, la dernière vidéo de la page Strasbourg sidère et on imagine l'intervieweur laisser planer un long silence après ce délicat enfoncement de porte ouverte. Je crois que ça passe pour de la grande poésie suspendue et solennelle pour ceux qui produisent ces émissions. J'ai l'impression que les créations d'émissions sous OPA ne bénéficient d'aucun cadrage professionnel, personne pour signaler qu'il faut creuser son sujet, connaître son auditoire (adulte), inventer des formes, dire quelque chose... Cela se retrouve aussi pour On Ne Parle Pas la Bouche Pleine, qui n'est après tout qu'une simple émission où on parle cuisine, comme le faisait Coffe sur France Inter, en parlant un peu moins fort. On invite un restaurateur qui parle de sa façon d'assaisonner la salade. Aucune perspective, aucune référence, pas de littérature, de peinture, d'histoire, rien. Juste de l'arrière-cuisine. Ca s'écoute et ça s'oublie. Où se trouve le patrimoine radiophonique...J'ai bien essayé de laisser un message à ce sujet sur la page des villes-mondes, mais mon message (et un autre) ne sont jamais passés. Sans aucun doute un problème technique... C'est aussi ce qui est irrésistible : ce sont ces nouveaux producteurs doucereux, pleins de poésie creuse et de susurrements qui sont les plus cassants et les moins prêts à accepter la critique. Essayez donc d'en adresser à Marie Richeux, et que Dieu ait alors pitié de votre âme... On ne peut que souhaiter bonne chance à ces producteurs du service public qui sont incapables de recevoir une évaluation de la qualité de leur travail. Voilà qui a de quoi nous rendre optimistes sur cette génération qui arrive.Pour finir, le numéro des Villes Mondes sur Biarritz et ses échanges creux entre copines m'ont beaucoup fait penser à certains dialogues de l'Arbre, le Maire et la Médiathèque , de Rohmer (la caricature est irrésistible).