Que ce soit sur le site de France Culture ou via les annonces faites à la radio, je suis assez étonnée des choix en matière d'annonces. J'ai, en effet, le sentiment que la communication met l'accent sur les micro événements, les lectures, les gadgets. Certes, ils ont sans doute la vertu d'attirer l'attention sur la radio mais ils demeurent périphériques et éphémères.

En revanche, si on considère que cette politique de communication est destinée à attirer l'attention du plus grande nombre sur la radio, pourquoi l'accent est-il si rarement mis sur certaines émissions ? Je pense aux "Vendredis de la musique" ou aux "Mardis de l'expo" qui sont de très bons magazines et ont l'avantage d'être pérennes et de participer à la spécificité et à la qualité de la radio.

Je suppose que pour quiconque s'intéresse à la musique ou aux arts plastiques, ces deux émissions seraient d'excellentes candidates au podcasting. J'aimerais bien savoir, d'ailleurs, si elles sont connues de celles et ceux qui ne fréquentent pas assidûment les ondes france-culturesques.

Pourtant, à mon sens, elles sont de vrais vecteurs culturels et donnent une tonalité authentique à FC comme elles en garantissent la variété.



Davantage, en tout cas, que les émissions où on cause avec la célébrité du moment. Exercice d'une rare banalité et qui traîne partout.



L'un n'empêche d'ailleurs pas l'autre et l'on pourrait fort bien annoncer les "événements" ponctuels (coups de pubs) et ces émissions moins connues. Je crois même qu'il faudrait justement utiliser ces coups de pub afin de mettre en lumière ces émissions plus conséquentes, plus riches, plus fouillées.



Somme toute, c'est un truc assez courant dans la presse. Par exemple, "Le Monde" fait une une-marronier sur ce qui attire l'attention sur la mode du moment mais il le fait dans l'espoir que le lecteur dépasse cette une-marronier pour lire les articles plus originaux.



Sur FC, on a le sentiment que cet effet d'annonce racoleurs n'est pas dépassé alors que justement, il devrait être employé pour attirer l'attention sur les émissions qui font l'authenticité de la radio et qui devraient aussi faire sa fierté, son gage d'excellence et de différence.



En gros, on a presque le sentiment qu'à FC, la communication fonctionne à rebours et qu'au lieu de proposer une forme d'excellence pour tous, facilement accessible (puisque la radio peut s'écouter de partout et n'importe quand grâce au podcast), on est resté bloqué à des annonces qui se suivent et se ressemblent et qui ne sont pas exploitées pour mettre en valeur ce qui est la vraie nature de la radio. Et sa variété.



De plus, ce genre d'annonces est d'une grande banalité, tous les médias y ont recours.



Finalement, ceci donne à la radio un côté superficiel, voire cheap, de promotion culturelle assez facile pour événements culturels à vague teinture mondaine ou branchée.