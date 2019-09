France Culture est-elle toujours une chaine culturelle ? A certaines heures, c'est indubitable. Mais entre 7h et 9h, malgré la décontraction que nous apporte Voinchet, tellement différent d'avec le style du précédent radioteur de la tranche (nos oreilles saignent encore), malgré la proportion des sujets actu-politique et des sujets culturels (quelque chose comme 80/20 ?), on ne sort pas, finalement, d’un certain esprit actu et de l’idée d’une radio en temps réel. La façon dont FC a traité la disparition de Philippe Séguin puis d’Eric Rohmer en est un exemple. Et on peut se poser la question : l'hommage rendu par France Culture à Eric Rohmer sera-t-il finalement plus nourri et/ou mieux fait, que celui qu'elle a accordé à Philippe Séguin ?- Pour Rohmer, davantage de temps d'antenne, diront ceux qui croient qu'on peut calculer et mesurer sans tenir compte du sens des chiffres qu'on aligne dans des colonnes.- Pour Rohmer, une plus grande variété d’émissions, et à défaut d’une soirée esspéciale, un hommage étalé dans la durée. C’est mieux, non ? Réponse : mais si c’est mieux. Auditeur content.- En tous cas, hommage rendu avec une aussi bonne réactivité : les matins, interrompus tout pareil, et l'invité mis sur la touche tout pareil. Ben justement : c'est là que ça se gâte.Quelle est la priorité, sur FC ? Quand on a M. Amartya Sen dans le studio, c'est à dire une sommité mondiale, est-ce que c'est bien jouer le coup, que de liquider une partie de son temps d'antenne pour saluer le départ d'un cinéaste, certes chéri par les intellos de la chaine (on n'en fera pas autant pour Zidi ou Lautner) mais enfin au plan des priorités, il est permis de douter que le choix ait été bien judicieux. On veut bien croire que l’économiste ne s’était pas déplacé exprès de Harvard, comme une semaine plus tôt l’historien Darnton avait pas fait le presque même voyage juste pour venir au micro de FC. N’empêche que bazarder un entretien avec l’invité dans l’unique créneau annuel qu’on lui consacre, pour livrer à la place un hommage qu’on pouvait faire aussi bien et peut-être mieux une heure plus tard (pourquoi ne pas squeezer plutôt La fabrique de l’histoire, au fait ?), qu’est-ce que ça veut dire, sinon accorder le primat à l’immédiat au détriment de l’unique ? Car c’est bien ça : des deux sujets mis en balance (l’invité ou la nécro), le plus riche en information, le plus spécifique, c’est d’avoir devant soi au micro Amartya Sen ou Robert Darnton. Donc il faut le dire clairement : on a sabré une occasion unique d’entendre Sen et Darnton, pour placer de l’archive d’actu ou de la réaction à chaud qui pouvait tout aussi bien passer une heure plus tard ou au journal de midi, et qu’on trouvera de toutes façons en cours de matinée chez les concurrents. Qu’on soit gourmand de politique ou de culture est finalement secondaire : c’est bien le produit rare qu’on a sacrifié, non pour un produit frais, mais pour celui dont on pensait qu’il y avait un plus grand appétit.Cette programmation qui croit s’aligner sur une demande en dit long sur le sens des priorités tel qu’on le pratique à FC. Le problème de cette station, c’est peut-être qu’un certain esprit "journaliste" a envahit la chaine. Cette dernière formule n’a en soi rien d'offensant. C'est très bien le journalisme. Sans journalisme il n'y aurait pas de démocratie etc oui on sait tout ça. Non le problème c'est le mélange des genres. A mélanger la culture et le journalisme, on ne produit ni l’un ni l’autre : on produit de la bouillie radiophonique. De même qu’on se demande souvent au nom de quelle conception de la hiérarchie entre événements se fait le sommaire du Journal de FC. Voir ce qu’on en dit parfois dans le fil de discute consacré aux journaux de FC.Enfin pour ce qui est de la performance, aspect secondaire mais non nul, eh bien ça se discute. La disparition de Rohmer était des deux la plus prévisible sinon attendue (pour ceux qui ignorent : les nécros ça se prépare et ça se prévoit, celle de Rohmer à 90 piges était plus prévisible que la mort cardiaque de Séguin à 66 ans). Passons donc sur la performance d’une radio qui au fil des années se la joue de plus en plus fréquemment comme un numéro perso inspiré de la série télé « Urgences ». En oubliant que la culture et la voltige ça fait deux.Ps : un autre post sur le même thème