« Toute une vie », le « Une vie, une œuvre » nouvelle version. On garde la vie, on faite péter l’œuvre parce que sans ça c’est trop élitiste. Résultat, un nouveau titre qui balance entre la rubrique people et le film de Lelouch.Hasard ? « Toute une vie » est vraiment un film de Lelouch. Sachant la haute popularité de ce cinéaste au sein de la culture franceculturienne, il y a fort à parier que le titre a été donné en ignorance de cause.Le 19, rediff’ de « Une vie, une œuvre » du 13-05-17 sur Stanley Kubrick , «».Une bonne occasion, celle de rediffuser pour la quatrième fois une émission de 2017 dont les trois autres diffusions sont encore disponibles à l’écoute, et qui s'ajoutent aux nombreuses émissions consacrées au cinéaste qui ont fleuri de manière opportune ces dernières années (Scies de zoeuvres et des zauteurs, chemins de la filo…) le tout encore à dispo sur le site évidemment.Dans trois ans, on passera aux cinquante ans de Barry Lyndon. Tiendrons-nous trois ans sans réentendre ce «Toute une vie » ?L’occasion tombait du ciel, elle remplissait une heure avec une rediff de rediff' de rediff', puisque de plus en plus la grille en est farcie. La direction avait donné comme raison suffisante lors d’un rdv avec la médiatrice la crise covidienne, qui peuchère obligeait aux rediff’, parce que faire de la radio est un métier à risque qui expose au covid tout autant que les métiers de la santé par exemple.Maintenant que y’a plus covid, y’a quoi donc qu’est-ce ? L’Ukraine ? Les élections ? L’arrivée du printemps ? Le changement d’heure la semaine prochaine ? Le petit dernier qui fait ses dents ?Ou alors ce serait une manœuvre de derrière les fagots de profiter du covidodrome pour faire des économies ? Mais il faudrait aller beaucoup plus loin alors !La rediffusion chaque semaine de la même « Suite dans les idées », des mêmes « Grandes tablinettes », des mêmes « Affaires cuculrelles » passerait totalement inaperçue tant chaque émission est une répétition de la précédente, mais pas avec le même invité. Encore que...Revenons à nos moutons comme dirait Panurge, et avant de s’en débarrasser dans la flotte, revenons à « Toute une vie » sur Stanley Kubrick.Avant d’en lire un extrait transcrit afin de vous éviter une écoute bien douloureuse, signalons avec un drapeau rouge que les trois intervenants de l’émission sont déjà un indicateur de la haute teneur d’icelle.Nous avons dans le même bateau :1- un sociologue, forcément2- une actrice et romancière, nécessairement3- un journaliste culturel spécialiste des séries tévé & des blockbusters, évidemmentParmi les platitudes, lapalissades et généralités distinguons les découpages en rondelle d’archives dont la tévé est déjà friande dans ce type de documentaire. France Cu a récupéré le procédé parce qu’elle ne veut surtout pas faire autre chose que ce qui se fait ailleurs. Sans ça on tombe dans l’élitisme, faut pas déc’.Écoutons juste la présentation de « Full Metal Jacket ». A côté de tels propos, même Wikipédia est élitiste.Pour les SM, c'est à la trentième minute passée de vingt secondes.(silence, on reprend son souffle, c’est le temps de la réflexion)(reprise de souffle)(sileeeence)(pause)(cet adverbe est tellement mal articulé en raison de l’émotion qui étreint, de jour comme de nuit, qu’on le devine plus qu’on ne l’entend)On demande ensuite si le cinéma de Kubrick est «Début de réponse : «La nouvelle analyse de l’œuvre pour les cons, donc version France Cu : on résume une scène très brièvement & approximativement, et on ajoute en guise de commentaire que c’est formidable et beau.J'oubliais :ne désigne pas un gilet pare-balles, mais des(Info récupérée sur un site élitiste ).Non seulement France Cu laisse passer des âneries, mais en plus elle les rediffuse quatre fois pour que les auditrisséteurs aient leur dose de savoirs et de connaissances qui rentre bien de traviole comme il faut dans leur cerveau.