Bonsoir à tous,



J'apprends le décès de Michel Le Bris. N'écoutant plus France Culture j'ignore si il y a eu ou non une sorte d'hommage sous la forme de rediffusions. Pour ma part "Les années jungle" font partie de mes bons souvenirs de cette maudite chaîne. Avec une paire de conférences du Collège de France (sur Stevenson et Jack London). Sa voix avait un je ne sais quoi de doux et d'apaisant. J'ignore si avec le recul j'apprécierais encore aujourd'hui ces émissions mais quoi que je pense du personnage et de ses idées je reconnais qu'il avait une voix de radio, un don de conteur, quelque chose qui fait qu'il me manquera à la radio.



J'imagine qu'on peut classer ceci dans la rubrique suggestion d'écoute.



Une bonne semaine à vous