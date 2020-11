Henry Faÿ(https://regardfc.1fr1.net/t360p20-la-religion-et-les-emissions-religieuses-a-france-culture#27574) a écrit: Chrétiens d'Orient**** de 25 minutes. À suivre...



**** Une rencontre dans les profondeurs de la culture iranienne. Le père Pierre Humblot a longtemps vécu à Téhéran et connaît bien ce pays et ses communautés chrétiennes. Prêtre français de l'institut séculier du Prado, né à Paris en 1933, il a vécu d’abord au Liban, puis en Iran, où il se rend à l'appel de l'évêque chaldéen de Téhéran, en 1969. Il apprend l’arabe et le persan. Cette amour [ ?] pour la culture iranienne transforme sa vie. À 9h05 était programmé Iran : saints orientaux et conversions, avec le père Humblot dans la séquence**** de 25 minutes. À suivre...****[ ?]

Son exposé était absolument passionnant. Les Chrétiens de Perse, catholiques ou non (il évite le terme nestoriens) sont très peu nombreux, persécutés, condamnés à l'exil. Il y a néanmoins des conversions. C'est qu'ils n'en peuvent plus de cet islam chiite avec ce clergé qui n'arrête pas de vous fliquer. Garder sa foi, dans ce contexte a quelque chose d'héroïque.

D'abord l'écouter, ce que j'avais fait le jour de sa diffusion. Pierre Humblot a une énergie sans pareille pour exprimer ses convictions et son indignation. Nonobstant la situation dramatique qu'il évoque, on a parfois envie de sourire en l'écoutant, notamment quand il donne avec force conviction et détails les noms des chrétiens victimes des persécutions commises par Shapur II (309-379) . Ce France Culture(cedevenu tic langagier, forme autoritaire d'emphase qu'on entend toutes les trois phrases à partir de 14h, de plus en plus aux NCC et jusque sur France Musique dans les), ce France Culture, donc, est vraiment un autre monde. Ce serait dommage de le perdre, et pourtant il y a, sur le site du médiateur, de régulières et insistantes demandes d'auditeurs pour supprimer tout programme à vocation confessionnelle. Il y a aussi des demandes de rééquilibrage comme "de la répartition des tranches horaires en matière religieuse" Pierre Humblot, dont le présentateur n'interrompt quasiment jamais le monologue, précise de façon intéressante que, pour les Occidentaux, l'Église d'Orient s'arrête à Constantinople alors qu'elle est installée depuis ses débuts au cœur du Moyen-Orient. Pour confirmer cette ignorance, j'ai été personnellement étonné d'entendre, il y a peu, quatre frères irakiens réfugiés en France se déclarer chrétiens durant un cours de langue française.Le père Humblot a une sacrée fibre missionnaire, il répète à plusieurs reprises pour s'en féliciter le nombre de convertis au christianisme en Iran (entre 400 000 et 800 000). Le présentateur aurait pu ou dû parfois intervenir, mais il ne semblait pas disposer des connaissances suffisantes pour apporter un tant soit peu de complexité, voire de contradictoire, à la discussion.