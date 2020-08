Robertine Hompfhoompfhompff : « Si on meurt tous, qui va acheter mon livre ? »





Le 28/08/2020par Le Grand MamamouchiJe pense maintenant au moment présent que je vis au moment où je vous parle, et que ce matin j’ai oublié d’acheter deux pains au chocolat pour prendre avec mon café, et que je trouve que c’est la misère, un monde sans deux pains au chocolat, surtout le matin avec le café, et qu’un monde qui n’en prendrait qu’un au lieu de deux, je ne sais pas si je suis claire et si je m’exprime au mieux de ma forme, serait un monde qui annoncerait toutes les catastrophes possibles et impossibles, que même moi je n’imagine pas dans mes rêves, parce que je ne sais pas si vous savez, mais je rêve, surtout la nuit quand je fais un gros dodo. Un seul pain au chocolat au lieu de deux le matin, c’est moins de manger pour tout le monde, c’est moins de travail pour toutes les dames et les monsieurs qui fabriquent les pains au chocolat le matin avec leur petit cœur à eux, et s’il y a moins de cœur dedans nous, il y a moins d’amour, et ça, ça me rend inquiète au plus profond de mon angoisse. A part ça, je suis très contente d’être là à parler avec vous, en plus c’est la rentrée, les petits oiseaux ils chantent c’est joli youpi youpi.L’avenir est dans les possibles, mais un seul possible demeure sûr à 100 %, notre mort à tous, car nous allons tous mourir. Alors pour que ça arrive le plus tard possible, il faut à tout prix éviter les pires cataclysmes imaginés par moi pour cette rentrée, et il n’y a qu’une chose à faire, un seul possible : acheter «Le reblochon coulera comme un ruisseau dans le frigo de ma grand-mère qui habite à Saint-Nazaire depuis l’année dernière, mais avant elle habitait Coulommiers et c’était meilleur pour ses artères », mon dernier livre paru chez Tartiflures. Si vous ne le faites pas massivement, je peux vous prédire que vont s’ajouter aux catastrophes présentes la malaria, le choléra, et la sardinite, une maladie terrible et toute nouvelle que je viens d’inventer : votre corps se couvre d’écailles, votre corps sécrète en continu de l’huile d’olive vierge extra et vous mourez au bout de trois jours dans d’atroces souffrances noyé dans des tomates, des oignons et du vin blanc. Terrible. Mais par contre, si vous allez tous acheter « Le reblochon coulera comme un ruisseau dans le frigo de ma grand-mère qui habite à Saint-Nazaire depuis l’année dernière, mais avant elle habitait Coulommiers et c’était meilleur pour ses artères », mon dernier livre paru chez Tartiflures, je ne vois que des possibles inondés d’arcs-en-ciel de bonheur, de l’amour partout, la disparition de toutes les maladies. Tout le personnel médical va pointer au chômage, les plus malins d’entre eux iront s’isoler dans des laboratoires secrets dans le désert d’Arizona pour chercher de nouvelles maladies pas trop grave, toutes mignonnes, pour retrouver un peu de travail, sans faire trop de mal aux gens, parce que les gens qui achètent «Le reblochon coulera comme un ruisseau dans le frigo de ma grand-mère qui habite à Saint-Nazaire depuis l’année dernière, mais avant elle habitait Coulommiers et c’était meilleur pour ses artères », mon dernier livre paru chez Tartiflures, ils sont tous gentils.