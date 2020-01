Oh la vache, on dirait du Lelouch*.Présentation sensationnelle :Aujourd’hui, Marcel Gotlib.Disons tout de suite afin de cramer le suspense qu’il existe un bon plaisir de 1997 durable et inspirant. Et que l’entretien charcuté -il n’en reste presque rien- au début vient d’un Tribunal des Flagrants Délires de bonne facture, si l’on excepte la prestation de la remplaçante de l’avocat le plus bas d’Inter que je ne nommerai pas.Maintenant, comment présenter le dessinateur en alignant les clichés dignes d’un magazine féminin ?Tiens, une digression avant d’avoir la réponse. Pourquoi personne ne s’insurge contre les magazines féminins qui cantonnent les intérêts des femmes à la mode, la couture, la cuisine, les recettes minceur et les petits potins ? Les quelques rares réactions demeurent bien timides. A quand un « Balance ta cochonne » contre Elle et le Figaro Madame ?« Elle », on va y revenir dans quelques lignes.Présentation de Gotlib, l’anacoluthe (on va dire que c’en est une pour être gentil) est offerte par la maison : « Aujourd’hui à l’heure du festival de la bande dessinée d’Angoulême, adepte de l’absurde et de l’humour noir il a créé des personnages très singuliers, du Gai Luron au professeur Burp en passant par Super Dupont. Marcel Gotlib, 1934-2016, c’est toute une vie d’auto-dérision et de déconnade » dit une voix nappée de synthé vaguement anxiogène, persuadée qu'elle présente « Enquête exclusive » sur M6, ce qui rend la fin de la phrase encore plus poilante.Il existe une flopée d’intervenants possibles pour cette émission, qui ont bien connu Gotlib, qui ont travaillé avec lui (Léandri, Frémion, Brétecher, Mandryka etc.) pourtant, je vous livre la liste des participants, vous allez rire :Alors à part Patrice Leconte, qui a dessiné à Pilote et réalisé son premier long métrage avec Gotlib, nous avons« Olivier Bocquet, scénariste de bande dessinée ; Jul, dessinateur ; Pascal Ory, historien, spécialiste notamment de René Goscinny »et, je vous la garde pour la bonne bouche, « Catherine Robin, journaliste à Elle ».Autant dire que les susmentionnés vont avant tout parler de Gotlib.Non, c’est une blague, ils vont parler « de leur rapport à Gotlib », ce dont nous n'avons strictement rien à secouer.Quoi ? Je suis de mauvaise foi ?C’est vrai, je l’avoue, alors pour le prouver je vous laisse avec Madame Robin de « Elle » , de la pure déconnade :Je sens que vous n’êtes pas convaincu, alors je vous en remets une petite couche.Remarque au préalable, Edika n’a jamais dessiné dans l’Écho des Savanes, mais c’est pas grave, nous pardonnons tout à la spécialiste BD de « Elle ».Là c’est bon, vous avez compris que la qualité des intervenants n’est plus à prouver, que c’est du costaud, du blindé sur le plan de la forme comme du fond.Quant à ceux qui avaient peut-être des choses trop intéressantes à raconter nous pouvons supposer que :- ils ont pointé aux abonnés absents.- la production ne connaît même pas leur existence.En tout cas, Dieu merci ils n’étaient pas invités, ç'aurait été trop pointu pour nous, nous n'aurions rien compris.Donc, Le Bon plaisir - Marcel Gotlib (13/12/1997 et non 2009 comme annoncé à plusieurs reprises dans "Toute une vie") par Ruth Stégassy - Avec entre autres Claire Bretécher, Jean Solé, Patrice Leconte, Richard Gotainer, Daniel Goossens et Gotlib - Réalisation Josette Colinet Le Tribunal des Flagrants Délires de Claude Villers du 21/04/1981* Oh la vache, c’est vraiment du Lelouch.