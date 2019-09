Ce fil est entièrement consacré aux pensées les plus profondes d'une radio, celle des idées, qui prend le présent à bras le corps avec ses gros bras musclés.



Toutes les citations sont rigoureusement authentiques, et prises dans les émissions du jour. Sauf pour la pomme qui nous vient de la veille d'hier.



"La pomme est le symbole de la mondialisation. Il faut en permanence en créer de nouvelles pour satisfaire aux besoins de la demande."



"L'auto-stoppeur, c'est son absence qui le rend présent à ceux qui restent."



"La question n'est pas uniquement sur quel ton parler à Vladimir Poutine… Mais aussi sur quel ton accepter de se faire parler par Vladimir Poutine."



" Et l’Uber qui vous a ramené, seul comme un gros loser, allez-vous lui donner ses 5 étoiles réglementaires ? "



"En ville, l'accès aux examens complémentaires et à l'avis de spécialistes est plus rapidement."



"Je vois ma pratique comme un questionnement. En traversant le travail de Valentine Schlegel, je me suis posé la question de savoir à qui adresse-t-on nos œuvres d’art ?"



La pensée profonde :

"On n’attendait pas la chute du Mur. On pouvait supputer qu’un jour toute cette construction rigide oppressive s’écoulerait, mais personne n’y pensait en réalité. Personne."