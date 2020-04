Bonjour Henry Faÿ,

certes, certes, mais qu'est-ce que cette toute petite faute, dans une langue de bonne tenue, nuancée et bien plus riche que la moitié des jargons locutés sur France Culture ? Par ailleurs, JL Bourlanges est l'un des seuls à se rattraper et à se corriger, lorsque sa langue fourche, alors que la plupart des producteurs de FC laissent filer leurs bourdes, sans le moindre complexe...

Pour ma part, je trouve cette faute d'accord bien moins grave que les déficits abyssinaux. La donzelle auteur de cette perle de culture ne connaît sans doute pas le terme exact, alors que JL Bourlanges, connaît, lui, les règles de l'accord.

Il faudrait en revanche créer un sottisier des bourdes des néo-producteurs et le leur envoyer. Goumarre est un spécialiste, et parmi les plus anciens, la palme revient sans doute à T. Hakem. Sans parler d'Ali Baddou et les quarante pataquès.