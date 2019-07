Bonjour,



J'ai pas du tout accroché à la première de l'épingle du jeu. J'ai trouvé l'émission "distante". A aucun moment j'ai eu envi de l'écouter attentivement.

Ça ressemble beaucoup plus à un format France Inter, genre le truc de remplissage de Nagui.

J'ai trouvé ça très (trop) long.

Trop de jeux de mots laids. Manque évident de subtilité.

Je pense que c'est le genre d'émission qu'il faut d'abord installer en studio puis aller à la rencontre de son public et pas l'inverse.

Les plateau musicaux manquaient de flamboyance.

L'intention me semble a coté de la plaque. Il me semble qu'il y a un soucis de positionnement. Qu'elle est l'intention de cette émission ?



Je sais qu'il faut laisser du temps à une émission pour s'installer. Je repasserai sur le programme plus tard.



R2D24