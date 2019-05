Intervenants

L'émission Entendez-vous l'éco ? * par Maylis Besserie a remplacé à la rentrée 2017 "L'économie en question" de Dominique Rousset. Voir le fil ''L'économie en question'' (2005-2017) Le numéro du 19 septembre est captivant, les deux intervenants rivalisant de savoir et d'intelligence : Les Crises en thème (2/4) (ce jeu de mots était-il obligé ?)Le chapeau :La crise financière étudiée dans la BD, est l'occasion pour son auteur et pour le dessinateur présents de réfléchir à l'économie à travers les relations entre les banques et les entreprises. Il y est question aussi de la nature des entreprises et de la vie professionnelle des entrepreneurs. Exemples :Raconter la finance internationale de manière pédagogique : [son mp3="https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/10081-19.09.2017-ITEMA_21438705-0.mp3" debut="18:33" fin="22:49"]L'idéologie, l'objectivité, l'honnêteté intellectuelle en économie : [son mp3="https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/10081-19.09.2017-ITEMA_21438705-0.mp3" debut="45:12" fin="48:51"]La banque et les risques : [son mp3="https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/10081-19.09.2017-ITEMA_21438705-0.mp3" debut="48:21" fin="49:38"]Maylis Besserie tient bien la discussion et la réalisation intègre des extraits de films qui sont intelligemment commentés. On passera l'éponge, pour cette fois, sur la manière adolescente qu'a la productrice de finir ses phrases.Et pour se divertir, puisque Christian Chavagneux se dit Keynésien (à 8'00 il est au tapis, mais déclaré vainqueur...) : "Fight of the Century": Keynes vs. Hayek Rap Battle Round Two . Et avec le sous-titrage c'est ici . Autres versions bienvenues...Florent Papin, auteurChristian Chavagneux, Economiste, éditorialiste au mensuel Alternatives EconomiquesAmendements au post d'introduction :