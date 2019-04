@Cancoillotte a écrit: [...] j'avais vraiment l'impression que le fait qu' Enthoven interrompe sans cesse son invité empêchait l'émission de progresser, et ce fut au final un peu laborieux. [...] j'avais vraiment l'impression que le fait qu' Enthoven interrompe sans cesse son invité empêchait l'émission de progresser, et ce fut au final un peu laborieux.

Oui c'était encore le cas ce matin. Raphael veut absolument placer son grain de sel à tout bout ce champ, et il veut fermer ensuite sa parenthèse et si par malheur on l'interrompt à ce moment là alors il reprend lui-même la parole pour la fermer lui-même sa parenthèse ah mais pas question. Bref au lieu d'un court parasitage il a produit 30'' de bouillie. Un peu comme quand il tient absolument à renchérir sur le "bonjour" de réponse que lui envoie son invité, ce qui fait 3 bonjours enchainés et bien sûr avec une tonne de crême dans la voix. Du coup je coupe systématiquement cette partie quand j’archive l’émission, car commencer un repas par une cuillerée de crème au beurre non merci.Je me doute que certains n'apprécieront pas cette micro-critique de ce qui leur apparait comme un micro-détail. Mais je crois que les détails sont révélateurs, en l'occurrence, du fait que Raphael est plus préoccupé de son plaisir que de la clarté de l'émission, comme le montrent ses incessants effets oratoires (emphase & jugements superflus, parfois dégoulinants d’orgasme esthétique ou intellectuel).Mais il ne s'agit là que de forme et je n'aurais pas écrit un post pour si peu. Pour ce qui est du contenu, cette première émission sur le hasard aura probablement déçu quiconque a déjà réfléchi au sujet ou quiconque en a parlé quelques minutes avec un de ses profs ou avec un adulte un peu cultivé. Le « chaos » annoncé dans le titre était absent de la conversation si ce n’est dans le mouvement brownien de la parole de Jean-Pierre Dupuy qui n’est guère allé au-delà de ses tours habituels comme sa 234587965ème référence à Girard et au Bouc émissaire qui en l’occurrence n’avait rien à voir avec le sujet.Bilan : ceux qui ont lu « Ordres et désordres » (Seuil – 1982) n’ont rien appris et se sont emmerdés. Ceux qui ne l’ont pas lu ont été orientés vers d’autres livres de Dupuy où il ne va guère plus loin, où il se perd dans des paralogismes et de toutes petites anecdotes sur les paradoxes du destin, les mêmes qu’il a effleurées pendant ce dialogue creux.Mais enfin l’essentiel est que Raphaël soit content...Ah si, tiens, encore une critique sur la forme : les illustrations musicales sont comme tout le goût de Raphaël : au ras des pâquerettes. La chanson "Le Tourbillon" qui n’a rien de chaotique sauf le titre, c’est l’exemple même de la fausse bonne idée. Et puis le premier prélude du Clavier bien tempéré, pardon mais c’est la scie des scies depuis 20 ans on en a ras les sandales. Qui choisit les musiques ? Un vrai professionnel de l’illustration sonore, ou encore sa majesté Raphy ??