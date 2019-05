****************************

Nessie a écrit: (...) C'est marrant, d'ouvrir un fil sur une émission disparue. (...)

À propos de "La matinée des autres" "Marrant" et utile pour mettre en valeur des émissions rediffusées dans Les Nuits de France Culture et qui sinon seraient indistinctement mentionnées dans une des (riches) rubriques répertoriées en début de fil.Un des plus beaux et plus anciens numéros desa été rediffusé le 1er novembre :Georges Perros, un homme, une voix, des. Et puis Jean Daive. Le timbre et le rythme de Jean Daive qui produit l'émission. [son mp3="http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/13915-11.02.2016-ITEMA_20910823-3.mp3" debut="04:04" fin="05:34"]L'émission a été diffusée trois jours après la mort de l'écrivain, poète, lecteur et critique, Georges Perros. Jean Daive y est visiblement affecté et on le comprend. Elle est constituée d'une première partie, réactions à chaud et au téléphone de proches de l'écrivain : des paroles pour tenter de dire l'indicible, et d'une seconde partie (à partir de 13') où l'on entend l'écrivain au micro de Jean Daive après que celui-ci a égrené le sommaire de l'émission : [son mp3="http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/13915-11.02.2016-ITEMA_20910823-3.mp3" debut="13:00" fin="16:34"]Numéro mémorable à bien des points de vue. Unsensible avant l'heure.Il faut encore remercier Philippe Garbit et son équipe de nous proposer la fine fleur des entretiens radiophoniques du passé.Le 23 août 1998, à 4h54,rediffusaient les bouleversants entretiens de Georges Perros avec Jean Daive en 1976 dont de larges extraits ont été repris pour constituer l'hommage de lade 1978. Philippe Garbit donnera-t-il une seconde chance à ceux qui n'avaient pas à cette époque programmé leur radio K7 pour enregistrer ces deux heures d'entretien ?