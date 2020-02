Un terrible constat ! Ce serait un exercice intéressant (et cinglant) pour France Culture Papiers de proposer en retranscription directe de ces drôles d'interventions.



J'ai donné sa chance plusieurs fois à l'émission d'Antoine Guillot mais il est impossible de rester concentré plus de dix minutes. On pense à la phrase de Satie : "L'artiste n'a pas le droit de disposer inutilement du temps de son auditeur." Celui-ci confie avec bienveillance son temps de concentration au producteur, c'est un bien précieux. Que vaut une émission quand on a envie de retirer ses billes avant la fin du premier quart d'heure ?



Ce sont les interventions d'Antoine de Baecque que vous relevez, une autorité reconnue sur le sujet, dont les livres se lisent avec grand intérêt, mais ce n'est pas la première fois qu'on le retrouve paralysé à l'antenne, peinant à articuler une pensée audible et cohérente. Il est loin d'être le seul dans ce cas, et on ne compte plus les intervenants d'émissions peu sûrs d'eux (surtout dans les émissions para-culturelles) (il n'y a plus d'émissions vraiment culturelles dans le programme de jour), sur lesquels semble peser une immense pression, qui bafouillent et tentent de faire bonne impression. Il y a là un gouffre qui sépare ces nouvelles émissions des programmes d'archives, où les intervenants sont sûrs d'eux, à l'aise à l'oral, leur timing est impeccable. Aucune pression ne semble peser sur eux : ils viennent parler de leur spécialité dans un exercice qui leur semble très facile. La différence doit se situer là : nos nouveaux intervenants ne s'adressent pas à nous, n'imaginent pas s'adresser à une foule d'auditeurs peu ou pas connaisseurs d'un sujet, avec la simplicité d'orateurs habitués à un public. Ils semblent passer une audition ou un oral, jugés par leurs pairs, par la direction, par le producteur. Les propos d'Antoine de Baecque que vous citez ne prennent pas le temps d'expliquer de quoi ils parlent, d'établir du contexte, de documenter l'argument, c'est du lancement de remarques, espérant qu'elles sont pertinentes et originales. C'est un match et on espère gagner des points. C'est de la très mauvaise radio. Le fait de bourrer son émission avec des intervenants et chroniqueurs trahit aussi un manque de temps de préparation : on multiplie les cases que l'on fait remplir par d'autres personnes. Mais il semblerait qu'Antoine Guillot soit insuffisamment préparé, même pour son propre temps d'antenne.



Ces mécanismes de compétition interne, d'affichage d'attitude (je suis expert, j'utilise le vocabulaire vague et flou du spécialiste) et d'appartenance à un milieu nous montrent que cette radio ne nous appartient plus. On ne parle plus aux auditeurs, on tente maladroitement de se positionner comme l'expert incontournable sur tel ou tel sujet pour être réinvité : l'émission d'histoire du cinéma a été remplacée par une plateforme de promotion du cinéma actuel et des commentateurs à la mode du 7e art. C'est pour cela qu'à ce stade, il semblerait qu'une dissolution et refondation complètes de France Culture soit la solution. A neuf, il serait possible de créer un véritable projet culturel avec une vision ambitieuse, de détruire tous ces rapports hiérarchiques, ces petites cours internes, ces écoles de "pensée" qui pourrissent notre antenne, et qui font que notre service public culturel n'est aujourd'hui plus un bien commun. C'est un bien privé que nous subventionnons.